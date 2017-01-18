Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО) ...

В среду вечером, в основных городах Румынии вспыхнули массовые акции протеста в связи с намерением правительства утвердить закон об амнистии, которым планируется освободить коррумпированных политиков от тюремного заключения.

По сообщениям румынских СМИ, в центре Бухареста, на Университетской площади, по призыву в социальных сетях собрались около 3 тысяч человек, которые в 20.00 направились маршем к зданию правительства на Piața Victoriei.

Центральный проспект Магеру заблокирован протестующими, направляющимися к Дому правительства.

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, требуя отставки замешанных в инициативе министров. Критике подверглась Социал-демократическая партия, победившая на проведенных в конце прошлого год выборах.

В СМИ также сообщается о протестах в городах Яссы, Клуж и Крайова.