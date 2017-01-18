МЕНЮ
Twitter
﻿ 111
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18.01.2017  

Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)

18.01.2017  

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов (TOP)

18.01.2017  

Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия

18.01.2017  

Бухарест обвинил Додона в неадекватности

18.01.2017  

Додон объявил «посольский страйк»

18.01.2017  

Плахотнюк готовит новую PR-акцию из Вашингтона
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)

Опубликовано : 18 январь 2017 г. 20:42 | Просмотров: 5048 | Категория: Мир

В среду вечером, в основных городах Румынии вспыхнули массовые акции протеста в связи с намерением правительства утвердить закон об амнистии, которым планируется освободить коррумпированных политиков от тюремного заключения.

По сообщениям румынских СМИ, в центре Бухареста, на Университетской площади, по призыву в социальных сетях собрались около 3 тысяч человек, которые в 20.00 направились маршем к зданию правительства на Piața Victoriei.   

Центральный  проспект Магеру заблокирован протестующими, направляющимися к Дому правительства.

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, требуя отставки замешанных в инициативе министров. Критике подверглась Социал-демократическая партия, победившая на проведенных в конце прошлого год выборах.

В СМИ также сообщается о протестах в городах Яссы, Клуж и Крайова.


Код видео:

Похожие новости
МИР
Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)

Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО) ...

Просмотров: 5065
Бухарест обвинил Додона в неадекватности

Бухарест обвинил Додона в неадекватности ...

Просмотров: 1870
В США отметили День Мартина Лютера Кинга (ВИДЕО)

В США отметили День Мартина Лютера Кинга (ВИДЕО) ...

Просмотров: 419
Трамп: У нас ужасные отношения с Россией

Трамп: У нас ужасные отношения с Россией ...

Просмотров: 1520
Президент США обвинен в продвижении кумовства

Президент США обвинен в продвижении кумовства ...

Просмотров: 1135
Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах ...

Просмотров: 858


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 11851
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23551
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5480
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

Просмотров: 5040
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

Просмотров: 63606
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Просмотров: 25375
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев

Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев

Просмотров: 23635
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23551
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

Просмотров: 21760
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 20582
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Просмотров: 18918
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18378
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4672
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5902
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5473
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5721
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7693
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

18.01.2017  Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия
18.01.2017  Додон объявил «посольский страйк»
18.01.2017  Плахотнюк готовит новую PR-акцию из Вашингтона
ЛЮДИ
В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

15.01.2017  Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны
21.12.2016  Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове
20.12.2016  Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

11.01.2017  Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
27.12.2016  Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки
20.12.2016  Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2017 (46)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)
Август 2016 (73)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank