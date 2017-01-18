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Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)

Опубликовано : 19 январь 2017 г. 09:33 | Просмотров: 966 | Категория: Люди

Более 50 неправительственных организаций из Украины и Молдовы (включая Приднестровье) обратились в Евросоюз, а также в правительства Молдовы и Украины по поводу реальной угрозы реке Днестр в связи с намерением украинских властей построить шесть новых ГЭС на Днестре.

Об этом в социальных сетях написал глава международной ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий, отметив, что настойчивые планы Украины по строительству этих ГЭС на Верхнем Днестре несет угрозу региональной безопасности всему региону.

Обращение направлено в 17 международных организаций. «Такое строительство обезводит Днестр и убьет его экосистемы. В конечном счете, подобное инвестиционное решение отдалит обе страны от реализации взятых ими обязательств в связи с подписанием Соглашений об ассоциации с ЕС», - пишет эколог.

Ученые-экологи на протяжении последних лет отмечают катастрофическую ситуацию, в которой оказался Днестр в связи с неправильной работой всего Днестровского гидроэнергоузла, а также нелегальной добычей песка и гравия в среднем течении реки.

Особая опасность возникла после последних договоренностей молдавских и украинских властей о необходимости переговоров по всему спектру проблем, а также выработке окончательных решений по так называемым пакетным договоренностям относительно Днестровского комплексного гидроузла.

 



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