Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена
Высшая судебная палата провела в четверг, 19 января, заседание по рассмотрению законности назначения Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора Молдовы.
Президент страны Игорь Додона, которого призвали подтвердить в суде свое отношение к назначению генпрокурора и «продемонстрировать, что у него не было договоренностей с Плахотнюком», не отреагировал.
Магистраты ВСП отказались приглашать Додона быть стороной процесса. Суд отклонил запрос Григория Петренко "о привлечении Игоря Додона в процесс в качестве третьего лица без самостоятельных требований".
В то же время магистраты отклонили требование вести запись заседания, которое носит публичный характер.
"В результате этих действий магистратов" бывший депутат, лидер оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» Григорий Петренко потребовал отвода судейского состава. После этого требования суд объявил перерыв, а заседание было перенесено на другой день.
Напомним, что в начале января с. г. Григорий Петренко, который обжаловал в суде назначение Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора, выступил с обращением к президенту страны Игорю Додону, призвав его повторить сказанное им до инаугурации на должность, и «продемонстрировать, что у него не было договоренностей с Плахотнюком»..
«Если не было никаких заблаговременных договоренностей Додона с режимом, с Плахотнюком, с теми, кто сегодня контролирует Генпрокуратуру, если это не было обменом: пост генпрокурора взамен утверждения выборов, еще раз призываю Игоря Додона ходатайствовать об участии в процессе в качестве третьего лица без самостоятельных требований, и выступить с четкой позицией, повторив то, что он заявлял в предвыборный период, когда считал, что назначение Эдуарда Харунжена на пост генпрокурора состоялось с нарушением действующего законодательства», - заявлял Петренко 5 января этого года.
Напомним, что 7 декабря 2016 г. и. о. главы Генеральной прокуратуры Эдуард Харунжен, имя которого фигурировало в ряде медийных скандалов и которого обвиняли в "прислужничестве олигарху Владимиру Плахотнюку", был назначен на должность генерального прокурора.
Спустя менее суток, в полдень 8 декабря 2016 г., стало известно, что отставной президент Молдовы Николае Тимофти подписал указ о назначении Эдуарда Харунжена на должность генпрокурора. И хотя указ вступает в силу лишь после его опубликования в «Monitorul Oficial», президентура проинформировала граждан постфактум о том, что Харунжен уже принес присягу. Президентский указ был опубликован в Monitorul Oficial лишь в пятницу, 9 декабря 2016 г.
8 декабря 2016 г. бывший депутат Григорий Петренко обжаловал в Высшей судебной палате постановление Высшего совета прокуроров о выдвижении Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора, ссылаясь на нарушение ряда законных норм, таких как, закон о тестировании на полиграфе или Закон о прокуратуре.
Ряд неправительственных организаций выступили с заявлением, в котором выразили несогласие с порядком назначения Эдуарда Харунжена на пост генпрокурора и призвали главу государства обнародовать информацию о проверке его честности и неподкупности, представленную Службой информации и безопасности.
Эдуард Харунжен утверждает, что «конкурс проводился прозрачно» и «с соблюдением правил», опровергая все обвинения.
Источник: moldnews.md
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