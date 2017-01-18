Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве
Сын депутата Нае-Симиона Плешки, застреливший менее года назад своего брата и покинувший место происшествия, был трудоустроен в посольство.
Об этом сообщило издание Ziarul de Gardă, представив информацию с официального сайта посольства Молдовы в Турции.
Издание отмечает, что пресс-служба Министерства в высокомерной форме отказала изданию в официальном ответе на запрос.
Сорин Плешка, будучи сотрудником Пограничной полиции МВД, 7 марта 2016 года застрелил из пистолета старшего брата в доме родителей. Сразу после преступления, он скрылся в неизвестном направлении и был найден спустя две недели.
В конце мая прошлого года Генеральная прокуратура прекратила уголовное преследование в отношении Сорина Плешки. Тогда, прокуратура сообщила о том, что постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Сорина Плешки было вынесено, исходя из доказательств, представленных в деле, а также «на основании заявления родителей жертвы».
Прокуроры распорядились о прекращении уголовного преследования в отношении сына депутата, примкнувшего к парламентскому большинству Плахотнюка, несмотря на то, что ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Отец Сорина Плешки – Нае-Симион Плешка прошел в парламент по спискам ЛДПМ, однако, впоследствии покинул фракцию, войдя в созданное олигархом Владимиром Плахотнюком парламентское большинство.
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