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Михаил Горбачев вызван в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни

Опубликовано : 19 январь 2017 г. 21:53 | Просмотров: 401 | Категория: Мир

Вильнюсский окружной суд заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев получил повестку, в которой его обязывают дать показания в качестве свидетеля на заседании этого суда по делу о событиях у телебашни Вильнюса в 1991 году, которые привели к гибели 16 человек.

По словам главы судейской коллегии, повестку вручили 28 декабря. В суде утверждают, что принял ее Фонд Горбачева в Москве, а расписался за получение сам бывший президент СССР. При этом непонятно, планирует ли Горбачев давать показания и каким образом.

Идея привлечь Горбачева как свидетеля принадлежит сыну Аполинараса Повилайтиса, погибшего во время этих событий. Он считает, что Горбачев мог знать о том, что спецназ КГБ собирается пойти на штурм телецентра, который отстаивали демонстранты, и открыл огонь по толпе.

Сам Горбачев непосредственно после случившегося заявлял, что ничего не знал о планах военных и спецназа. Он утверждал, что бойцам показали поддельный приказ от его имени, который потом уничтожили.

Суд ранее заявил, что не требует обязательной явки Горбачева в суд и готов заслушать его показания в режиме видеоконференции. Суд пытался получить показания Горбачева и раньше, но российские власти отказывались им в этом помочь.

Дело рассматривается с начала прошлого года. По своему объему оно считается крупнейшим за всю историю литовской судебной системы. Сейчас суд заслушивает показания потерпевших, которых в материалах дела насчитывается около 500.

Литва 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза, однако Москва сочла это решение антиконституционным. 9 января на улицах Вильнюса были размещены советские солдаты - под предлогом розыска уклоняющихся от службы в армии.

Штурм телецентра в Вильнюсе произошел утром 13 января 1991 года. В нем участвовали военные и бойцы группы "Альфа" спецназа КГБ. Защищать здание вышли сотни местных жителей. В итоге 15 из них погибли, также от огнестрельного ранения скончался один советский спецназовец.

Источник: BBC

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