Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима ...

От «Кражи века» намеренно отвлекают внимание, оставляя ее в тени и вбрасывая «дымовые завесы» и всякие псевдо-проблемы, выдуманные олигархом Владимиром Плахотнюком», а судебный процесс проходит за закрытыми дверями, чтобы защитить реальных бенефициаров кражи миллиарда.

В этом уверен бывший депутат Григорий Петренко, который зарегистрировал гражданский иск и требует в суде включить его в качестве пострадавшей стороны в деле о хищении денег из банковской системы с выплатой моральных и материальных компенсаций, вызванных кражей миллиарда.

В то же время экс-депутат требует обеспечить в суде публичный характер судебного процесса.

«Мы обязаны требовать прозрачности судебных процессов, касающихся кражи миллиарда. Мы имеем право знать, что происходит на судебных заседаниях. Именно по этой причине я зарегистрировал гражданский иск с требованием признать меня пострадавшей стороной дела с выплатой моральных и материальных компенсаций, также я подал заявление об обеспечении публичного характера судебных заседаний. У меня было два кредита в банке на момент кражи, я – пострадавший. Посмотрим, какое решение примет наша правовая система. Это прецедент. Никто еще такого не делал, но каждый гражданин может это сделать, и я призываю всех это сделать», - заявил Петренко в пятницу, 20 января, в рамках пресс-конференции.

Бывший депутат отметил, что «вывод денег из ВЕМ – лишь эпизод кражи миллиарда, который привел к девальвации лея, к росту цен, к увеличению процентов по кредитам».

«Думаю, что этот гражданский иск выявит настоящее лицо этого режима, а также кто стоит за сокрытием кражи миллиарда. Регистрация этого гражданского иска позволит мне участвовать в заседаниях. 24 января, когда состоится очередное заседание по делу ВЕМ, по делу Платона, призываю журналистов прийти на процесс. Тогда впервые «приоткроется дверь» по этому делу. Они не смогут закрыть заседание. Они смогут найти основания для запрета доступа СМИ, доступа общества, но не смогут запретить мне присутствовать в качестве стороны процесса в судебном заседании.

Сегодня же я подал прошение председателю Суда сектора Буюкань о разрешении доступа общественности на судебный процесс. Суд обосновывает запрет доступа общественности на заседания тем, что недостаточно места в кабинете N 209. Но в Суде сектора Буюкань существуют и другие просторные залы», - добавил Петренко.

«Плахотнюк пытается отвлечь внимание общественности на другие темы – все обсуждают Додона, письмо Плахотнюка Трампу и прочий бред. В то же время сомнительная сделка, через которую из банковской системы был выведен миллиард долларов, замалчивается. Никто не был наказан – Филат был осужден за коррупцию. Говорят сейчас о 800 млн. леев в деле Платона. Не о миллиарде долларов. Гурин говорил о 250 млн. Сейчас говорят о 800 млн. леев – это 40 млн. долл. А где же 950 млн. долл.? Что делают власти, чтобы выяснить, кто украл 950 млн. долларов? Почему Шор – всего лишь свидетель? Он уже даже не подозреваемый? Человек, который руководил ВЕМ, который подписывал документы. Ведь все и так понятно: преступная схема не могла быть реализована без согласованных действий ряда госструктур: НБМ, НЦБК, Генпрокуратуры и др. Кража миллиарда утаивается, а в медийное пространство вбрасываются разного рода дымовые завесы для отвлечения внимания», - считает бывший депутат.

Известно, что "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank" предоставили сомнительные кредиты на общую сумму 1 млрд. долларов или 15% ВВП. Деньги, представляющие примерно одну треть банковских активов Молдовы, были выведены из трех банков, подконтрольных миллионеру Илану Шору, посредством подозрительных схем и незаконных сделок.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в этих трех банках, предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта 2015 года, чего так и не произошло. Вместо этого, в конце марта 2015 года правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении 6,5 млрд. леев этим трем обанкротившимся банкам.

Для расследования этих хищений в "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank" Национальный банк Молдовы запросил услуги американской компании Kroll Associates Limited. Секретный доклад аудиторской компании Kroll, которая расследовала кражу миллиардов из "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank", появился на сайте родственника олигарха Владимира Плахотнюка, председателя парламента Андриана Канду 4 мая 2015 г.

Согласно документу, выявлены согласованные действия, выгодные фирмам, ассоциированным к группе Шора, в ущерб трем банкам, что в итоге привело к коллапсу трех банковских учреждений.

Долги трех банков, согласно тексту доклада, достигали около 18 млрд. леев, а главным бенефициаром сомнительных сделок, проводимых в трех банках, является бизнесмен Илан Шор.

В марте 2016 г. Национальный банк Молдовы заявлял, что расследование Kroll подтверждает участие Шора в «краже миллиарда».