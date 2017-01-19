Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения ...

Тарнавский был избран на первом заседании Народного собрания, избранного по итогам прошедших в декабре выборов. Как уже стало правилом в других учреждениях, при избрании кандидатов от партии Плахотнюка, альтернативных кандидатур не было.

Кандидатуру Тарнавского предложила Екатерина Жекова, поддержанная на прошедших выборах башканом Ириной Влах.

Из 31 депутата за кандидатуру Александра Тарнавского проголосовали 28 депутатов Народного собрания. Решение было принято, несмотря на то, что согласно положениям Уложения Гагаузии, председатель НС должен владеть гагаузским языком.

Вице-председателями Народного собрания также были избраны Наталья Шошева, Александр Суходольский и Владимир Кысса.

Александр Тарнавский родился в 1977 году. Он выдвигался в депутаты НС как независимый кандидат. Состоит в движении «Новая Гагаузия», возглавляемом Николаем Дудогло, который в ноябре 2012 г. примкнул к Демпартии. При поддержке демократов Тарнавский и был избран зам.председателя Народного собрания прошлого созыва.