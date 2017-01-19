Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему ...

Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что уже в этом году олигархом Владимиром Плахотнюком готовится проведение досрочных парламентских выборов по выгодной ему системе одномандатных округов.

Как заявил Усатый, целью Плахотнюка является избрать весь состав парламента по одномандатным округам, что даст олигарху возможность получить конституционное большинство. Об этом Ренато Усатый сообщил в своем видеообращении в соцсетях.

«Я сам был шокирован, когда узнал, как он собирается проводить выборы. Ранее вы слышали о том, что часть депутатов хотят избирать по партийным спискам, а другую – в одномандатных округах. Что сегодня хочет сделать Плахотнюк — он хочет, чтобы все депутаты были одномандатниками. Вы понимаете, чем это обернется?! Все плахотнюковские кандидаты будут регистрироваться как независимые и тогда Плахотнюк, не исключено, может набрать даже конституционное большинство», – сообщил Усатый. Он заметил, что этой информацией располагают и зарубежные посольства в Кишиневе, а планы Плахотнюка шокировали дипломатов.

При этом, как сообщил Усатый, у Плахотнюка есть и другой вариант: если он столкнется с серьезным сопротивлением в обществе, то ограничится решением о формировании парламента по принципу «половина по партийным спискам, половина одномандатников».

В этой связи Ренато Усатый призвал все здоровые политические силы к объединению, чтобы сорвать сценарий Плахотнюка по изменению избирательной системы и не допустить завершения рейдерского захвата Молдовы. «Мы должны создать общий фронт против Плахотнюка и его бандитского режима. У нас должна быть очень жесткая реакция на это. Ведь речь идет не о рейдерском захвате банковской системы, или юстиции — речь идет о рейдерском захвате Республики Молдова», – подчеркнул Усатый.

Лидер «Нашей Партии» подчеркнул, что реализация схем олигарха приведет к поражению всех граждан Модловы, без разделения по геополитическим и иным принципам – «и про-российских, и про-европейцев, и про-молдаван. Именно поэтому у нас нет права на поражение в этой борьбе».

«Я предлагаю всем сплотиться. Я с сожалением замечаю, что общество вновь оказалось раздроблено. Игорь Додон делает заявления в Москве, Плахотнюк в лице Демпартии ему отвечает. Мы как-то начинаем откладывать в сторону кражу миллиарда, люди начинают говорить не о том, как свергнуть режим Плахотнюка, а продолжают «дерибанить» Молдову между Западом и Востоком», – заключил он.