МЕНЮ
Twitter
﻿ 34
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20.01.2017  

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

20.01.2017  

Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему

20.01.2017  

Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу

20.01.2017  

Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения

20.01.2017  

Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима

19.01.2017  

Михаил Горбачев вызван в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

Опубликовано : 20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 741 | Категория: Власть

Агентству OMEGA передано письмо Вячеслава Платона, находящегося в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях.

«Дело Платона» преднамеренно ведется прокурорами в обстановке тотальной секретности, все судебные заседания проводятся в закрытом режиме, а от общественности скрываются любые детали.

Ниже приводится полный текст письма, без сокращений и исправлений:

 

"В чем подозревает Вячеслава Платона Генеральная Прокуратура Молдовы".
(краткая выжимка)

Генеральная Прокуратура подозревает меня в том, что я – единственный в мире человек, обладающий уникальным даром убеждения, сумевший позвонить полубанкиру Илану Шору в начале ноября 2014 года и уговорить его совершить выгодную для ВЕМа сделку. А именно, выдать мне кредит на 50 млн $. Выгодность, по словам Шора, заключается в том, что я досрочно погашу кредит ВЕМу и уплачу за это досрочное погашение пеню. И вот уже через несколько дней я, якобы, получаю первую часть кредита 28 млн. $, а через неделю – вторую часть 22 млн. $. Уже только этого достаточно, чтобы присвоить сюжету статус «сказочного».

Но это лишь начало наркотических фантазий молдавских прокуроров. Дальнейший сюжет вообще никакой критики не выдерживает. Так как я не приезжал в Молдову, то этим писателям-фантастам показалось совершенно логичным, что я попросил Шора все кредиты оформить на его фирмы. Ну, что тут скажешь!? Это ж, в принципе, обычная практика. Все молдавские бизнесмены, если вдруг они не в Молдове, просто звонят, например, в Мобиасбанк, прямо председателю г-ну Рида Текая и просят его по-быстрому так, за три-четыре дня оформить им кредит на пару десятков миллионов долларов, причем на его, Текая, фирмы. А они не только досрочно эти кредиты погасят, но еще и пеню за это заплатят.

И если вы думаете, что на этом шизофренические фантазии молдавских прокуроров иссякли, то спешу вас успокоить: дальше будет еще интереснее. Дурдом – это общество рассудительных интеллектуалов по сравнению с Генеральной Прокуратурой Молдовы. Далее сюжет рисуется еще более сказочно. Представьте себе на секундочку следующий поворотец событий: мало того, что г-н Текая (да, простит меня за такой пример сам г-н Текая) берет для вас кредиты на пару десятков миллионов на свои компании, он еще договаривается с российским Газпромбанком, чтобы тот положил денежный залог под этот кредит. И это еще не все!

Обычно молдавские бизнесмены без проблем просят добропорядочного Председателя банка вывести эти деньги за границу, например, во Францию, прогнать там через пять-шесть офшоров и вернуть обратно молдавскому бизнесмену на указанный им счет. Остается только коленопреклонённо восхищаться уровнем обслуживания клиентов и сервису, который наличествует в молдавских банках.

Думаете, это все? Нет, друзья мои, и это еще не конец этой сказочной истории. Нет предела услужливости молдавских банкиров, когда они считают своим долгом угодить клиенту, да еще и заработать пеню за досрочное погашение кредита. Приношу еще раз свои извинения г-ну Текая, что именно его имя я привожу в пример. Но делаю я это для того, чтобы на примере европейского банка показать всю абсурдность выдвигаемых мне обвинений. Итак, идем дальше. Представьте себе, что после всего того, что уже сделал для вас г-н Текая из Мобиасбанка, вы просите его еще и переоформить на себя ваши долги в других банках. И г-н Текая, бросает все свои дела, бежит в Викториабанк и оформляет на свои компании ваши кредиты. Представили себе этот абсурд?

Ну, да! А почему бы и нет? Это же обычная молдавская бизнес практика. Все так делают. Особенно, если по каким-то причинам не могут приехать в Молдову. Вот такую удивительную историю придумал Илан Шор совместно с прокурорами Генеральной прокуратуры. Вот что г-н Харунжен называет плодотворным сотрудничеством Шора со следствием. Господа прокуроры Генеральной Прокуратуры, вы что там нюхаете? Только в конец обдолбанный наркоман может нести такую чушь. И это в то время, когда весь народ, Парламент, внешние партнеры по развитию пристально следят за ходом расследования? Да вы просто наглые, ошалевшие от безнаказанности негодяи. Вы оскорбляете подобным ведением расследования весь молдавский народ. Вы глумитесь над обворованным, обнищавшим народом, вынужденным еще и восполнять украденный миллиард.

Предлагаю всем желающим и пытливым провести следственный эксперимент. Вот номер телефона Шора: 069502001 Позвоните и попросите у него кредит. Не нужно 50 млн. Для начала попросите скромнее: миллионов пять долларов. Обязательно скажите, что погасите кредит досрочно и уплатите пеню за досрочное погашение. При этом никаких расписок или обязательств не нужно. Г-н Шор сам все оформит на себя. Вам нужно будет только дать ему номер счета, куда перевести деньги. По уверениям ребят из Генпрокуратуры все будет в порядке, и деньги вы обязательно получите. Друзья мои, вперед! Не теряйте время. Скоро вы будете сказочно богаты. Да, на всякий случай, если вдруг денег на всех не хватит, тоже не беда. Вы так же можете попросить И. Шора переоформить на себя ваши кредиты в других банках. Это он вообще без проблем делает. Он просто идет и сам переоформляет на себя ваши долги. Вам вообще ничего не придется делать, даже в банк ходить. Шор сам все за вас сделает, особенно, если речь идет о кредитах в Викториабанке. Во всяком случае, именно так утверждают н.н. (незаконно назначенный) генпрокурор г-н Харунжен и его подельники.

И вот теперь этот наркотический бред ушел в суд. Я заверяю вас, что процесс будет закрытым, как бы я не старался, как бы не орал, желая быть услышанным. Оно и понятно. Генпрокуратура не может допустить, чтобы одна половина Молдовы лопнула от смеха, а вторая – от злости. Ведь забота о гражданах – это первостепеннейшая задача Генеральной Прокуратуры. С этим даже Плахотнюк согласен. А теперь вопрос. Как вы думаете, они найдут миллиард?

А еще я хотел бы обратиться к журналистам. Почти в каждой статье, вы пишете, что Прокуратура подозревает г-на Платона в краже или выводе из ВЕМа 800 млн. лей. Меня это очень обижает и оскорбляет. Ни я, ни мои партнеры ничего не воровали и не выводили. Мои партнеры продали Плахотнюку и Шору, купленные у них ранее акции Викториабанка, здание Центра Мод, Асито и гостиницу «Националь». А эти грязные людишки рассчитались с ними деньгами, которые они предварительно похитили из ВЕМа. Это же все равно, что обвинять продавщицу из булочной в фальшивомонетничестве, когда ей за проданный батон всунули фальшивые десять лей.

Уважаемые журналисты, с серьезным видом декларируя обвинения прокуроров, вы тем самым становитесь участниками этой шизофренической фантасмагории, которую я описал выше, и всячески ее легитимизируете. А чтобы ни у кого не возникало сомнений в правдивости мной описываемого, прилагаю оригиналы допросов Шора прямо из обвинительного заключения.

В заключении еще раз хочу извиниться перед г-ном Текая за использование его фамилии для гротеска. Он по праву является одним из самых уважаемых и солидных банкиров Молдовы.

Платон Вячеслав.
Кишинев, СИЗО №13.

Тексты оригиналов допросов Шора будут представлены в ближайших выпусках…



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC) ...

Просмотров: 745
Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему

Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему ...

Просмотров: 992
Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения

Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения ...

Просмотров: 954
Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве

Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве ...

Просмотров: 3089
Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена

Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена ...

Просмотров: 7950
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов ...

Просмотров: 25180


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 11936
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23621
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5525
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

Просмотров: 5067
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Просмотров: 25419
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 25178
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев

Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев

Просмотров: 23690
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23621
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

Просмотров: 21812
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 20696
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Просмотров: 18963
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18516
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4722
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5943
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5497
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5742
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7713
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

20.01.2017  Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему
20.01.2017  Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения
19.01.2017  Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве
ЛЮДИ
Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима

Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима

19.01.2017  Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)
16.01.2017  В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда
15.01.2017  Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

11.01.2017  Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
27.12.2016  Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки
20.12.2016  Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2017 (55)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)
Август 2016 (73)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank