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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Опубликовано : 21 январь 2017 г. 14:32 | Просмотров: 3296 | Категория: Власть

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон солгал проживающим в России молдавским соотечественникам относительно своих действий в связи с назначением Эдуарда Харунжена Генеральным прокурором.

Отвечая на вопрос Константина Светличного об отношении президента к политзаключенным и политическим репрессиям, Додон ответил, что «будет помогать, чем можем», а по приезду  Кишинев сразу опротестует решение о назначении Э.Харунжена.

«На этой неделе я опротестую это решение (О назначении прокурором Харунжена  - Ред.), прокурора должен назначать по Конституции президент, и это должен быть нормальный человек. Первый шаг – иду в прокуратуру, дальше – парламентское большинство и вся вертикаль власти», - продекламировал 18 января Игорь Додон перед собравшимися на встречу с ним молдавскими гражданами, проживающими в Москве.

Примечательно, что сроки для опротестования в суде процедуры назначения Харунжена истекли еще 19 декабря. Единственным обратившимся в Высшую судебную палату по этому поводу является политзаключенный Григорий Петренко.

Додон проигнорировал призыв Петренко присоединиться в качестве стороны в этом процессе и повторить сказанное Додоном до инаугурации на должность, и «продемонстрировать, что у него не было договоренностей с Плахотнюком».

«Если не было никаких заблаговременных договоренностей Додона с режимом, с Плахотнюком, с теми, кто сегодня контролирует Генпрокуратуру, если это не было обменом: пост генпрокурора взамен утверждения выборов, еще раз призываю Игоря Додона ходатайствовать об участии в процессе в качестве третьего лица без самостоятельных требований, и выступить с четкой позицией, повторив то, что он заявлял в предвыборный период, когда считал, что назначение Эдуарда Харунжена на пост генпрокурора состоялось с нарушением действующего законодательства», - заявлял Петренко 5 января этого года.

Ранее уже сообщалось, что 7 декабря 2016 г. и. о. главы Генеральной прокуратуры Эдуард Харунжен, имя которого фигурировало в ряде медийных скандалов и которого обвиняли в "прислужничестве олигарху Владимиру Плахотнюку", был назначен на должность генерального прокурора.

Спустя менее суток, в полдень 8 декабря 2016 г., стало известно, что отставной президент Молдовы Николае Тимофти подписал указ о назначении Эдуарда Харунжена на должность генпрокурора.

Ряд неправительственных организаций выступили с заявлением, в котором выразили несогласие с порядком назначения Эдуарда Харунжена на пост генпрокурора и призвали главу государства обнародовать информацию о проверке его честности и неподкупности, представленную Службой информации и безопасности.

Эдуард Харунжен утверждает, что «конкурс проводился прозрачно» и «с соблюдением правил», опровергая все обвинения.


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