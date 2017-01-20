Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ и глава предприятия ”Apă-Canal Chișinău” Вероника Херца считают, что установленные кишиневцами стандартизированные водомеры наносят ущерб предприятию и должны быть заменены на более дорогостоящие приборы учета потребления воды.

Об этом столичные чиновники заявили в ходе проведенной в пятницу пресс-конференции, на которой объявили, что в текущем году начнется тотальная замена счетчиков потребления воды на электронные, стоимостью 1000 леев.

Киртоакэ объявил, что замена счетчиков проводится в рамках законтрактованного уже кредита в 63 миллиона евро и обойдется в 8 миллионов евро. Остальные затраты будут касаться ремонта насосной станции, очистных сооружений, а также магистральных сетей.

По словам чиновников, установка более дорогостоящих счетчиков должна решить проблему незаконного распределения на всех потребителей воды потерь поставщика, несмотря на почти 100-процентную конторизацию всего жилого фонда Кишинева.

Хотя Киртоакэ и отрицал возможное влияние установки счетчиков на повышение тарифа, в определенный момент он признался, что эта часть проекта «несущественно» повлияет на тариф.

«Тариф на воду будет предполагать запланированные инвестиции в очистные сооружения, на насосной станции, в 200 км водопроводных и канализационных сетей Кишинева», - заявил Киртоакэ.

Примар Кишинева просил поверить ему, «что эти счетчики никак даже не заметны во все этой инвестиции в 63 миллиона евро». «Эти счетчики не могут повлиять на возможный рост тарифа на воду», - заявил Киртоакэ, признав, что вопрос о повышении тарифа на воду находится на рассмотрении в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.

Жилой фонд Кишинева составляет около 260 тысяч квартир, из которых приборы учета воды установлены в 97% квартир. Несмотря на обязанность поставщика устанавливать водомеры за свой счет, муниципальное предприятие возложило ее на плечи потребителей. С апреля 2016 года, в нарушение нормативной базы, потребителей обязывают оплачивать сверх показаний счетчиков потери поставщика. Это происходит несмотря на то, что ни один счетчик не может быть установлен потребителем при отсутствии сертификата стандартизации, а также с обязательной регистрацией в предприятиях ЖКХ.