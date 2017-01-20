В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО)
В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 15 тысяч человек, в городах Клуж и Яссы – не менее 2 тысяч.
Протест был объявлен в социальных сетях и назначен на 17 часов во всех крупных городах Румынии.
Колонна протестующих, которые направились к Дому правительства, растянулась по всей длине самого длинного столичного проспекта Магеру.
По сообщениям румынских СМИ, в центре Бухареста собрались не менее 15 тысяч человек. К протестующим вышел президент Румынии Клаус Йоханнис, а также депутаты из оппозиции.
Протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки правительства.
Несколькими днями ранее президент Румынии публично объявил, что не позволит изменению правительством Уголовного кодекса для ослабления наказания коррумпированных чиновников.
18 января, в связи с этими инициативами правящей Социал-демократической партии прошла первая многотысячная спонтанная акция протеста в основных городах Румынии. Тогда, за несколько часов в Бухаресте выщли на протест более 3 тысяч человек.
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