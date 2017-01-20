В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО) ...

В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 15 тысяч человек, в городах Клуж и Яссы – не менее 2 тысяч.

Протест был объявлен в социальных сетях и назначен на 17 часов во всех крупных городах Румынии.

Колонна протестующих, которые направились к Дому правительства, растянулась по всей длине самого длинного столичного проспекта Магеру.

По сообщениям румынских СМИ, в центре Бухареста собрались не менее 15 тысяч человек. К протестующим вышел президент Румынии Клаус Йоханнис, а также депутаты из оппозиции.

Протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки правительства.

Несколькими днями ранее президент Румынии публично объявил, что не позволит изменению правительством Уголовного кодекса для ослабления наказания коррумпированных чиновников.

18 января, в связи с этими инициативами правящей Социал-демократической партии прошла первая многотысячная спонтанная акция протеста в основных городах Румынии. Тогда, за несколько часов в Бухаресте выщли на протест более 3 тысяч человек.