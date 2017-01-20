Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота ...

Об этом Драгня написал в социальных сетях, отреагировав на прошедшую в воскресенье в Бухаресте массовую акцию протеста, в которой участвовали по разным подсчетам от 15 до 30 тысяч человек.

«Вернувшись с инаугурации президента Америки, нашел президента Румынии во главе новой минериады (Так назывались массовые протесты румынских шахтеров в 90-х годах – Ред.), во главе этой несанкционированной манифестации против правительства Румынии, против конституционного строя и против народного волеизъявления от 11 декабря, нарушив законность, находящуюся в основе правового государства», - заявил Ливиу Драгня.

Как заявил лидер правящей партии, «президент встал вне закона, преследуя личные политические выгоды и требуя конституционные нелепости: отзыв ряда ордонансов, в том числе даже еще неутвержденных». «Это начало государственного переворота. Фактически, президент Йоханнис хочет, также как этого хотел и прежний президент Бэсеску, заковать власть узаконенную демократическим голосованием. Хочет, чтобы и впредь Румыния руководилась органами без демократической легитимности, террором, а румыны чтобы оставались заложниками неизбранной власти», - говорится в заявлении председателя Социал-демократической партии Румынии.

В этой связи Драгня заверил румын, что «не позволит президенту Йоханнису свергнуть конституционный строй, узурпировать властные полномочия, незаконно вторгаясь на заседания правительства или призывать к социальным беспорядкам и насилию».

Драгня выступил с такими жесткими обвинениями после того, как в воскресенье вечером президент Румынии Клаус Йоханнис присоединился к акции протеста против намерения правительства ввести амнистию в отношении осужденных за коррупцию чиновников.

Акции протеста прошли одновременно и в крупных городах Румынии: Яссы, Клуж, Сучава, Тимишоара, Констанца.

Румынская Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.