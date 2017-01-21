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Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде

Опубликовано : 23 январь 2017 г. 17:19 | Просмотров: 2402 | Категория: Власть

Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона заявили "о серьезных нарушениях судебного процесса по делу Платона".

В частности, защитник Эдурад Руденко коснулся случившегося за последнюю неделю в Суде сектора Буюкань, когда бизнесмен был выдворен с собственного процесса. По мнению адвокатов, все это говорит о том, что "нынешняя власть не хочет, чтобы открылась правда об украденном миллиарде". 

"В пятницу (20 января - прим. ред.) Суд сектора Буюкань решил, что Платон Вячеслав больше не будет участвовать в суде. То есть он был выдворен из зала суда. Завтра заседание пройдет без него. Причина, из-за которой его выдворили из зала суда, еще ужаснее - Платон был выдворен ЗА ТО, ЧТО РАЗГОВАРИВАЕТ, за то, что попытался объяснить многоуважаемому судейскому составу, кто виноват в совершении этой одиозной кражи", - заявил в понедельник, 23 января, в рамках пресс-конференции Эдуард Руденко.

По словам адвоката, судьи сектора Буюкань "решили, что выдвижение ходатайств в ходе процесса  - тяжкое нарушение нормального хода судебных заседаний". "Я считаю очень серьезным то, что судьи сектора Буюкань решили, что когда осужденный выдвигает в суде требования - это нарушение общественного порядка", - заявил Руденко.

Более того, он добавил, что "на завтрашнее заседание суд пригласил государственных адвокатов". "Завтра может произойти следующее - на суде не будет присутствовать ни Вячеслав Платон (судебная инстанция уже вынесла это заключение), ни нас, избранных адвокатов Вячеслава Платона, которых завтра тоже могут выдворить. Предпринимается попытка организовать заседание с гособвинителем, государственными адвокатами, которых Платон не нанимал. Это очень серьезные нарушения Уголовно-процессуального кодекса, Конституции", - сказал адвокат.

По мнению защитника, "все, что происходит в юстиции Республики Молдова, показывает, что нынешняя власть не хочет, чтобы открылась правда об украденном миллиарде". "И заседание с Филатом тоже прошло за закрытыми дверями, и дело Шора, которое находится на столе у судей, сейчас пытаются сделать так, чтобы мы не знали, что происходит в деле Платона. Более того, прокурор, который выдвинул обвинение, потребовал закрыть страницу в Facebook Вячеслава Платона. И по этой линии власть не хочет, чтобы что-то раскрывалось", - сообщил Руденко.

Напомним, что в пятницу, 20 января, бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся под превентивным арестом и уголовным преследованием за мошенничество и отмывание денег в деле о банковской краже из КБ Banca de Economii, был выдворен из зала заседаний, которые проводятся за закрытыми дверями.

Инцидент произошел после того, как бизнесмен Вячеслав Платон и его адвокаты потребовали отвода судейского состава. «Судьи выгнали меня. Не хотят ничего слышать», - заявил Платон, когда его выводили из зала.

Несмотря на то, что не может говорить с прессой, Вячеслав Платон продолжает делать заявления во время конвоирования по коридорам суда.

На прошлой неделе Платон заявил журналистам, что все, что происходит по его делу, это беспредел, а он «находится в плену». Также он сказал, что прокуроры хотят запретить его страницу в соцсетях, где от его имени публикуются «разоблачения беззаконий правящего режима».

Бывший депутат парламента Республики Молдова, бизнесмен Вячеслав Платон, арестованный на Украине, был экстрадирован в Республику Молдова 29 августа 2016 года по ходатайству молдавских прокуроров.

По данным Генеральной прокуратуры, Вячеслав Платон находится под уголовным следствием за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба Bаncа de Economii более чем на 800 млн. леев.

Платон заявил, что "все деньги украл Плахотнюк", который является "главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы".

Источник: moldnews.md

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