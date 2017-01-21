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Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Опубликовано : 23 январь 2017 г. 22:28 | Просмотров: 2346 | Категория: Криминал

Власти изменили процессуальный статус поданного в международный розыск за мошенничество беглого банкира Германа Горбунцова в обмен на ложные показания против мэр Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Об этом сообщил Ренато Усатый в своем последнем видеообращении в социальных сетях.

Лидер «Нашей партии» подчеркнул, что это решение было вынесено скандально известным судьей Геннадием Павлюк 17 ноября.

Решение было вынесено несмотря на то, что Горбунцов несколько лет находился в международным розыске, и на его имя был выдан мандат на арест по целому ряду уголовных дел

«В обмен на показания против меня [которые должен дать Горбунцов. – Ред.] этот Павлюк, про которого я постоянно читал в интернете – один из судей «с низкой социальной ответственностью», обслуживающий Плахотнюка и его режим, предпринял действия, и в общем, Горбунцов для них больше не преступник. Все эти годы они его ловили, они в него стреляли, они что-то у него отнимали, сегодня они пытаются все это повесить на меня», – заявил Усатый.

В этой связи Усатый заверил своих сторонников, что даже в этих условиях не намерен останавливаться перед чинимыми режимом Плахотнюка беззакониями и добьется выдачи международного ареста на имя лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка.  

«Сегодня не нахожусь в Молдове и соответственно, не нахожусь в СИЗО №13 только из-за того, что должны быть завершены некоторые дела в зарубежных странах, в которых я являюсь свидетелем, конкретно против Плахотнюка. Я обязан сейчас довести все до конца, и я уверен, что скоро вы увидите результат всего этого, и Плахотнюк получит международный мандат на арест», – отметил Усатый.



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