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Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

Опубликовано : 24 январь 2017 г. 10:14 | Просмотров: 181 | Категория: Мир

Обвиненный правящей партией Румынии в «организации госпереворота», Клаус Йоханнис объявил во вторник о запуске процедуры по организации референдума в связи с намерением правящих партий утвердить ряд коррупционных решений по изменению Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Как говорится в пресс-релизе Администрации президента Румынии, посредством референдума «народ выскажется относительно следующей проблемы общенационального характера: О продолжении борьбы с коррупцией и обеспечении неподкупности государственной должности».

В этой связи, согласно Конституции Румынии, президент оповестил о своем решении главам обеих палат румынского парламента. О запуске процедуры референдума также был оповещен и премьер-министр Сорин Гриндяну.

Решение президента Румынии было объявлено после прошедших в воскресенье массовых акций протеста в связи с планами правительства об амнистии осужденным за коррупцию политикам. На улицы Бухареста вышли по разным подсчетам от 15 до 30 тысяч человек. Протесты прошли также в крупнейших городах Румынии: Клуж, Констанца, Яссы, Сучава, Тимишоара.

Гнев румын вызвало решение правительства об амнистии, которое оно намерено провести через собственный Ордонанс, без обсуждения парламентом. Инициатива широкой амнистии обосновывается переполненностью тюрем и была опубликована министерством юстиции 18 января министерство юстиции. Общество было возмущено тем, что замысел правительства предусматривал не только помилование заключенных старше 60 лет, беременных женщин и заключенных, имеющих малолетних детей. Наряду с ними, на свободу должны были быть выпущены также политики, осужденные в последнее время за коррупцию.

Выступающая за принятие этих коррупционных решений правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.



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