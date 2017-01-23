«Теневая» биография прокурора Харунжена ...

Агентству OMEGA передан документ, указывающий на сомнительные этапы биографии Эдуарда Харунжена, ставшего генеральным прокурором в результате сымитированного конкурса.

Некоторые ее этапы содержатся в письме, направленном в редакцию агентства OMEGA одним из сотрудников национального центра по борьбе с коррупцией.

Сотрудник НЦБК, передавший агентству документ, сообщил, что данные факты были проигнорированы конкурсной комиссией на этапе отбора кандидатов.

Ниже приводятся некоторые детали биографии прокурора Эдуарда Харунжена, содержащиеся в документе:

«В 2002 году он был уволен с должности заместителя прокурора Кишинева, будучи заподозренным во взятке в размере 260 тысяч долларов за решение об освобождении мошенницы Фокша, обвиненной в присвоении посредством мошенничества более 2 миллионов долларов. Его решение об освобождении было обжаловано и аннулировано по указанию Генерального прокурора, а Фокша была приговорена к 12 годам заключения».

«Согласно своих должностных обязанностей в качестве начальника отдела надзора за уголовным процессом, г-н Харунжен был ответственным в Генеральной прокуратуре за соблюдение законодательства сотрудниками полиции в ходе событий 7 апреля 2009 года. Поэтому, он находится под угрозой уголовного преследования в связи с преступной служебной халатностью, допустив незаконные задержания предполагаемых участников в митингах протеста, без их соответствующего документирования (к примеру, дело бывшего депутата Бутмалая и еще 65 молодых людей из Кагула, которые не были на Площади Великого национального собрания, а в сфальсифицированных протоколах задержания было указано, что они были задержаны на месте события – ПВНС). Он допустил пытки в комиссариатах полиции, сокрытие этих незаконных деяний, и не предпринял ничего для недопущения нарушений со стороны полиции, поощряя незаконные действия, грубо подорвав имидж юстиции в правовом государстве».

«Г-н Харунжен был назначен на должность главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией в обход конкурса. Конкурс был выигран прокурором Р.Поповым, за которого проголосовали 6 из 11 членов Высшего совета прокуроров. Желая выдвинуть Харунжена, руководство объявило повторный конкурс. Проявив принципиальность, прокурор Р.Попов повторно подал документы для участия в конкурсе. После этого, Генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении Попова и таким образом был исключен единственный реальный конкурент г-на Харунжена. С того момента, Харунжен взял на себя определенные обязанности перед руководством, став шантажируемым».

Эдуард Харунжен стал генеральным прокурором 7 декабря 2016 г. в результате сымитированного властями конкурса.

Спустя менее суток, в полдень 8 декабря 2016 г., стало известно, что отставной президент Молдовы Николае Тимофти подписал указ о назначении Эдуарда Харунжена на должность генпрокурора.

Сам Эдуард Харунжен утверждает, что «конкурс проводился прозрачно» и «с соблюдением правил», опровергая все обвинения.