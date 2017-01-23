Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии» ...

Об этом заявил Дмитрий Чубашенко по итогам очередного судебного разбирательства по делу об аресте Ренато Усатого.

«Сегодня открылся новый сезон судебных разбирательств по многочисленным делам, сфабрикованным против Ренато Усатого. Год новый, но мы видим, что замашки те же самые. Прокурор и судебные инстанции умышленно затягивают рассмотрение всех этих дел. Эти дела действительно политически мотивированы, и цель заключается в том, чтобы максимально помешать и заблокировать политическую деятельность Ренато Усатого в качестве председателя «Нашей партии» и его деятельность в качестве примара муниципия Бельцы. Уже несколько заседаний перенесены на февраль, конца и края не видно всему этому процессу. На конец февраля запланирован съезд «Нашей Партии», и сейчас неясно, сможет ли председатель партии Ренато Усатый физически на нём присутствовать. Ясно, что это мешает нормальной деятельности партии. Также он не может нормально работать в качестве примара Бельц», – подчеркнул Дмитрий Чубашенко.

Чубашенко отметил, что параллельно судебным разбирательствам в Бельцах предпринимается рейдерская атака на город, а авторам этой схемы выгодно держать примара за пределами города и страны.

В свою очередь, вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу заявил, что уголовное дело против лидера «Нашей партии» Ренато Усатого является ни чем иным, как попыткой сведения счетов, организованной олигархом, возомнившим себя хозяином Молдовы — Владимиром Плахотнюком.

«Очевидно, что обвинение идет "по беспределу”. Даже людям далеким от юриспруденции, ясно, что это политическое, сфабрикованное дело. В рамках подобных дел говорить о какой либо логике, соблюдении закона не приходится», – заявил Кашу.

Во вторник суд столичного сектора Чентру в очередной раз перенес судебные слушания по обжалованию решения о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, а также постановления об его аресте по причине того, что судье Серджиу Булару предстоит вынести решение о том к каким материалам уголовного дела получат доступ адвокаты Усатого.