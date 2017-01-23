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Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества

Опубликовано : 24 январь 2017 г. 18:57 | Просмотров: 674 | Категория: Власть

Прокуроры проведут свое торжественное заседание за счет налогоплательщиков в самом дорогом зале торжеств.

Торжественное заседание Общего собрания прокуроров пройдет в пятницу, 27 января, в Коференц-зале 5-звездочного отеля Radisson Blu Leogrand Hotel.

Помещение арендовано на весь рабочий день. Начало «утреннего кофе» намечено на 9.00. На 9.30 запланировано официальное открытие работы Собрания, завершение которого планируется в 16.00.

Руководство Генпрокуратуры позаботилось и том, чтобы прокуроры не остались голодными, организовав для них в этом же фешенебельном отеле Ланч (в 14.00).     

В день мероприятия отменены все судебные заседания с участием прокуроров.

Согласно прайс-листу отеля Radisson Blu, аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.

На заседании планируется награждение 50 прокуроров, большая часть которых замешана в исполнении заказных политических дел. Награждение приурочено к национальному дню прокурауры.

Генеральная прокуратура пока не собщала из каких средств будут покрыты эти расходы, а единственным источником дохода этой структуры являются субсидии из госбджета.

Известно, что Генеральная прокуратура находится под контролем правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.



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