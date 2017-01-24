Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге ...

В ходе своего общения с журналистами, занимающий должность президента Игорь Додон назвал собственные заявления о долге в 6,5 миллиардов долларов за газ «страшилками».

«Не надо верить страшилкам. Речь ни в коем случае не идет о том, что долг Приднестровья ложится на потребителей с правого берега», - отметил Додон, отреагировав на многочисленные комментарии по итогам сделанных им в Москве заявлений по газовому долгу.

В этой связи он заявил, что «каждый гражданин будет платить только столько, сколько потребляет и не может быть и речи о том, чтобы долг с левого брега Днестра будет переложен на плечи граждан с правого берега».

Полностью пересмотрев свое «московское заявление», Додон подчеркнул, что существующий газовый долг «это долг Moldovagaz, а не государственный». «Это долг хозяйствующего субъекта. Собственником Moldovagaz на 50% является "Газпром". Долг Moldovagaz состоит из двух частей: около 500 миллионов - долг Правобережья и более 6 миллиардов - Левобережья. Эти 500 миллионов - исторический долг, и здесь надо искать решение. Приднестровье не платит за газ, и мы тут не найдем решения, пока не уладим политический конфликт. Когда решим его, тогда и будет видно, что делать с этим долгом. Может, его простят. Будем решать, что делать», - заключил Додон.

Примечательно, что в ходе своего официального визита в Москву, считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

Об этом Додон заявил 18 января в ходе своей встречи с руководством «Газпрома».

«Общий долг Молдовы» состоит из 6 миллиардов долларов долга Приднестровья за потребленный газ и еще 500 миллионов долларов долга правобережной части Молдовы.

«Есть определенные наметки, как нам выйти из этой ситуации. Долг Правобережья – около $500 млн., а Левобережья – около $6 млрд. Нужно понимать, что весь этот долг — более $6,5 млрд. – общий долг Молдовы», - заявил тогда Додон.