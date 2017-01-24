Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)
Судья столичного сектора Буюкань Ольга Черней решила, что гражданский активист должен быть наказан за свое желание воспользоваться законным правом на доступ к публичной информации.
Согласно решению судьи Черней, активиста Алексея Димитрова обязан еще и заплатить 4 тысячи леев за свое законное требование о доступе к информации о деятельности муниципального предприятия электротранспорта Кишинева.
Димитров требовал в суде обязать руководителя стличного управления электротранспорта Георгия Моргоч предоставить в законном порядке информацию о демонтаже части троллейбусов и использования их электродвигателей и запасных частей Троллейбусным управлением Кишинева.
Своим беспрецедентным решением судья Черней определила, что директору Троллейбусного управления Георгию Моргоч, отказывающемуся предоставить информацию публичного характера, необходимо еще и доплатить за это.
Согласно Закону № 982 о доступе к информации, его целям является: «стимулирование формирования мнений и активного участия населения в принятии решений в духе демократии (ст.2). Кроме того, статья 4 этого же Закона определяет, что «любое лицо имеет право на поиск, получение и ознакомление с официальной информацией».
Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC) ...Просмотров: 168
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
|12.01.2017
|Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)