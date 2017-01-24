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Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)

Опубликовано : 25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 168 | Категория: Власть

Судья столичного сектора Буюкань Ольга Черней решила, что гражданский активист должен быть наказан за свое желание воспользоваться законным правом на доступ к публичной информации.

Согласно решению судьи Черней, активиста Алексея Димитрова обязан еще и заплатить 4 тысячи леев за свое законное требование о доступе к информации о деятельности муниципального предприятия  электротранспорта Кишинева.

Димитров требовал в суде обязать руководителя стличного управления электротранспорта Георгия Моргоч предоставить в законном порядке информацию о демонтаже части троллейбусов и использования их электродвигателей и запасных частей Троллейбусным управлением Кишинева.

Своим беспрецедентным решением судья Черней определила, что директору Троллейбусного управления Георгию Моргоч, отказывающемуся предоставить информацию публичного характера, необходимо еще и доплатить за это.

Согласно Закону № 982 о доступе к информации, его целям является: «стимулирование формирования мнений и активного участия населения в принятии решений в духе демократии (ст.2). Кроме того, статья 4 этого же Закона определяет, что  «любое лицо имеет право на поиск, получение и ознакомление с официальной информацией».



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