Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ ...

Бывший глава Центризбиркома Юрий Чокан, инициировавший незаконную процедуру по снятию с парламентских выборов 2014 года партии Ренато Усатого, возглавит созданный неделю назад Центр по внедрению реформ.

Об этом сообщил в среду премьер-министр Павел Филип на заседании правительства, где была утверждена кандидатура Чокана.

Структура была создана неделей ранее, а основной ее целью станет «внедрение реформ на правительственном уровне». На момент создания структуры, Филип объявил также, что она займется реализацией стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020 г.г.

Репутация нового «реформатора» далека от безупречности. В ноябре 2014 года, именно Юрий Чокан является основным виновником решения о снятии партии “Patria” за два дня до парламентских выборов. Это решение, которое впоследствии было признано в суде незаконным, привело к несоответствию пропорциональности представительства политических сил в нынешнем парламенте. Позже, решение властей об исключении партии “Patria” было раскритиковано различными международными организациями.

Чокан также находился в центре скандала после того, как летом 2013 года была обнаружена незадекларированная им элитная недвижимость в предместью курорта Совата в Румынии.

Тогда же, Чокан был обвинен в недекларировании 25% уставного капитала зарегистрированного в Бухаресте предприятия PRIVESC.EU WEB SRL.

На протяжении своей деятельности в ЦИК, Юрий Чокан был выдвинут на свою должность от Партии коммунистов и ЛДПМ. В нынешнем составе ЦИК он представлял уже контролируемую олигархом Владимиром Плахотнюком «Социал-демократическую платформу».