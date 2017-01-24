Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC) ...

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали молдавские власти прекратить преследование и травлю представителей гражданского общества, неудобных режиму, а также ключевых свидетелей по делам против олигарха Владимира Плахотнюка.

Письменное заявление под названием «Молдова, политическое преследование гражданского общества и ключевых свидетелей» было подписано представителями всех фракций ПАСЕ из 17 стран.

«Одним из приоритетов Соглашения об ассоциации, которое подписала Республика Молдова с Европейским союзом, является прозрачность власти в реализации реформ по борьбе с коррупцией и соблюдение прав и свобод человека, а также обеспечение функционирования правового государства с целью восстановления доверия молдавских граждан и международных партнеров к государству Республика Молдова.

К сожалению, с 2014 года власть предпринимала попытки подавить, закрыть рот оппозиции и гражданскому обществу, такие его представители, как Анна Урсаки, Эдуард Руденко, Григорий Петренко, стали жертвами кампаний по дискредитации, против них были возбуждены уголовные дела. Этими кампаниями руководят прокуроры и средства массовой информации, подконтрольные олигарху Владимиру Плахотнюку», говорится в заявлении.

Депутаты указали также в документе случай с «представителями «Starnet telecom» и его владельцем Александром Македоном, которые после отказа ограничить трансляцию телеканалов Jurnal TV и TV7 столкнулись с аналогичными атаками. Политически мотивированные дела были возбуждены и в отношении гражданина Вячеслава Платона/Кобалева – ключевого свидетеля по делу против Плахотнюка, обвиняемого в хищении миллиарда долларов из финансовых резервов Республики Молдова, или против Серджиу Чеботаря (бывшего сотрудника ГП Poșta Moldovei и ключевого свидетеля по делу против приближенных Плахотнюка)».

«Призываем молдавские власти немедленно прекратить эти преследования, и напоминаем, что вопрос о правах человека и демократии в Молдове находится под строгим мониторингом Совета Европы», заявили депутаты Европарламента.

Письменное заявление в адрес молдавских властей подписали 22 депутата из 17 стран, представляющие все группы Парламентской ассамблеи Совета Европы.