Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд пока не подтверждена официально.

В то же время, на сайте Госдепартамента США уже стерта вся биографическая информация о ней.

Как сообщает рымнское агентство Mediafax, на место Нуланд уже был назначен ее заместитель Джон Хефферн. Хефферн был послом США в Армении, а также заместителем главы американского представительства в центральном офисе НАТО в Брюсселе.

Виктория Нуланд известна своей поддержкой, которую она оказывала в рамках лоббистских кампаний осужденному за коррупцию экс-премьеру Молдовы Владимиру Филату, а также самому одиозному молдавскому политику Владимиру Плахотнюку.

В мае прошлого года, Нуланд приняла Плахотнюка в Вашингтоне. «Продолжайте в том же духе, и мы вас поддержим», - пересказал Плахотнюк сделанное ему Викторией Нуланд напутствие.

В свою очередь, посольство США в Молдове пыталось убедить молдавскую общественность в том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приняла олигарха Владимира Плахотнюка, как «рядового члена молдавской правительственной делегации». Тогда, неподконтрольные Плахотнюку молдавские СМИ восприняли этот визит либо с оскорблением, либо с укоризной в адрес правительства США, фактически легализующего преступную деятельность молдавского олигарха.