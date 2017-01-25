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«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

Опубликовано : 26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 438 | Категория: Расследования

Махинации с жилищным фондом проводились с участием и.о. примара Бельц Октавиана Маху (ныне представитель правительства в Бельцах) и депутата Владимира Витюка (ныне вице-спикер парламента).

Агентству OMEGA переданы документы одной из схем с муниципальным жильем, по которой список очередников в одночасье был аннулирован под предлогом реорганизации предприятия и составлен новый список, в котором первым и единственным нуждающимся стал директор муниципального предприятия.

Речь идет о МП Жилищно-коммунального хозяйства, директором которого был Андрей Черный.

В 2010 году, в списке очередников на получение служебного жилья в МП Производственное управление эксплуатации жилого фонда (ПУЭЖФ) на следующий год состояли 16 человек. Черный замыкал очередь в графе под номером 16.

В течение того года, МП ПУЭЖФ проходит реорганизацию, моментально меняется список очередников, а директор предприятия становится первым и единственным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Из названия списка исчезают не только находившиеся в очереди с 2003 года работники, но и определение жилья, как «служебное».

В августе 2012 года (после реорганизации и исключения всех очередников, кроме А.Черного), теперь уже юридически «новое» предприятие ЖКХ, «потеряв» по пути всех очередников, направляет Ходатайство мэру Бельц В.Панчуку, в котором просит выделить квартиру предприятию для «остро нуждающихся» работников.

Эмоций в ходатайство добавил абзац, в котором указывалось, что «работникам предприятия в течение последних лет никакого жилья не выделялось». Заботливое руководство предприятия напомнило мэру Бельц, что в виду этого работники «вынуждены проживать совместно с родителями в квартирах малометражной площади или нанимать частное жилье».

Максимально оперативно для летнего периода, менее чем через месяц, 4 сентября 2012 года уже заседает «Общественная комиссия по жилищным вопросам». В ее составе были такие видные представители «общества», как О.Маху и сам А.Черный, решавший судьбу своей будущей квартиры. Как указано в документе, все пятеро «представителей общества» проголосовали «за».

Еще через полтора месяца, 22 октября, Распоряжением примара Бельц квартира по ул.Дечебал 121/2 передается директору МП ЖКХ А.Черному. Сам же Черный был уполномочен эти Распоряжением выдать себе же ордер на это жилье. Контроль за всем этим «торжеством справедливости» обеспечивал О.Маху.

Получив квартиру в управление, предприятие проявляет еще большую щедрость и через полгода, в апреле 2013 года, отписывает в Комиссию по приватизации жилищного фонда обращение, в котором «не возражает против приватизации квартиры №30 в доме по ул.Дечебал 121/2а Черному Андрею Семеновичу».  

Еще через два месяца, теперь уже муниципальный совет Бельц, в котором «держал положение» депутат Владимир Витюк, утверждает Решение о передаче этого жилья в частную собственность.

Судьба очередников, в том числе инвалидов, нуждающихся в получении жилья, и находящихся в очереди до реализации В.Панчуком, О.Маху, В.Витюком и А.Черным вышеуказанной схемы неизвестна.

Продолжение  - в следующих выпусках…



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