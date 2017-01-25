Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника
25-летие прокуратуры будет торжественно отпраздновано 27 января в самом дорогом зале торжеств – в 5-звездочном отеле Radisson Blu Leogrand Hotel.
Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Генеральной прокуратуры.
Как указана в пресс-коммюнике, празднование пройдет под видом международной конференции «Перспективы развития современной прокуратуры: обеспечение независимости и специализации прокуроров».
Генпрокуратура сообщает, что торжество состоится в рамках проекта Совета Европы «Поддержка реформы судебной юстиции в Республике Молдова» и будет профинансировано правительством Дании.
Ранее уже сообщалось, что аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.
На заседании планируется награждение 50 прокуроров, большая часть которых замешана в исполнении заказных политических дел.
В социальных сетях уже активно распространяется призыв к гражданам поприветствовать проскуров, обвиненных в политических преследованиях инакомыслящих и покровительстве коррупции в высших эшелонах власти.
В качестве плаката для приветствия выбрана цитата, принадлежащая заместителю прокурора столичного сектора Чентру Иона Дулгеру («Ту ешть дебил?»), напавшего на пешехода и оправданного потом полицией.
Торжество начнется 27 января, в 9 часов, когда будет запланирован «утренний кофе» для прокуроров.
Известно, что Генеральная прокуратура находится под контролем правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.
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