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Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных

Опубликовано : 26 январь 2017 г. 15:23 | Просмотров: 382 | Категория: Люди

Журналисты и представители неправительственных организаций обратили внимание на участившиеся факты запугивания журналистов, проводящих расследования общественно значимых событий, с целью ограничения доступа к информации публичного характера.

В знак солидарности с коллегами, занимающимися профессиональными журналистскими расследованиями, неправительственные организации запустили компанию по поддержке расследовательской журналистики и доступа к информации. В рамках этой кампании планируется проведение ряда акций, включая пресс-клубы, конференции с участием молдавских и зарубежных экспертов, в ходе которых будут обсуждаться нарушения в  интерпретации Закона о защите персональных данных. В то же время, призыв обращен и к властям, которые призваны интерпретировать и применять положения этого закона в соответствии с европейскими стандартами.

Эта кампания была запущена после участившихся случаев препятствования государственными чиновниками доступа журналистов к информации под предлогом «защиты персональных данных». Несколькими неделями ранее, в отношении журналиста Центра журналистских расследований Марианны Рацэ было заведено уголовное расследование после того, как бывший комиссар Кишинева Владимир Ботнарь потребовал от прокуратуры привлечь ее к уголовной ответственности за сбор и распространение персональных данных семьи бывшего полицейского. 25 января, под давлением общественного мнения прокурор подписал решение об отказе в возбуждении уголовного преследования.



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