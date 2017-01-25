Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных ...

В знак солидарности с коллегами, занимающимися профессиональными журналистскими расследованиями, неправительственные организации запустили компанию по поддержке расследовательской журналистики и доступа к информации. В рамках этой кампании планируется проведение ряда акций, включая пресс-клубы, конференции с участием молдавских и зарубежных экспертов, в ходе которых будут обсуждаться нарушения в интерпретации Закона о защите персональных данных. В то же время, призыв обращен и к властям, которые призваны интерпретировать и применять положения этого закона в соответствии с европейскими стандартами.

Эта кампания была запущена после участившихся случаев препятствования государственными чиновниками доступа журналистов к информации под предлогом «защиты персональных данных». Несколькими неделями ранее, в отношении журналиста Центра журналистских расследований Марианны Рацэ было заведено уголовное расследование после того, как бывший комиссар Кишинева Владимир Ботнарь потребовал от прокуратуры привлечь ее к уголовной ответственности за сбор и распространение персональных данных семьи бывшего полицейского. 25 января, под давлением общественного мнения прокурор подписал решение об отказе в возбуждении уголовного преследования.