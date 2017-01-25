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Красносельского не впечатлила инициатива Додона

Опубликовано : 26 январь 2017 г. 22:48 | Просмотров: 323 | Категория: Власть

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что заявления президента Молдовы Игоря Додона об окончательном определении «приднестровского вопроса» на всенародном референдуме не касаются Приднестровья.

Об этом глава непризнанной республики заявил журналистам в Москве, куда приехал накануне с визитом во главе делегации правительства Приднестровья. Красносельский добавил, что видит решение проблемы только путем признания независимости Приднестровья.

«В Приднестровье такой референдум уже проведен. Молдова, как суверенное государство, может сколько угодно проводить любые референдумы, это их внутреннее дело. У нас в 2006 г. народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением в состав России. Мы не видим необходимости проведения повторных референдумов по данному вопросу. Наш народ определился», - заявил Красносельский «Парламентской газете» 25 января, по прилёту в Москву.
Днем ранее, в ходе своей встречи с журналистами в Кишиневе Игорь Додон сообщил, что окончательное решение проблемы реинтеграции Молдовы будет принято на всенародном референдуме.



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