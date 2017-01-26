В честь Дня прокурора в Кишиневе были запрещены любые массовые манифестации (DOC) ...

Помпезное празднество в честь Дня прокурора стало поводом для запрета со стороны муниципальных властей любых акций протеста, гарантированных Конституцией и действующим законодательством.

Распоряжение было вынесено вице-примаром Кишинева Н.Грозаву в пятницу утром, после того, как накануне было объявлено о пикетировании мероприятия, которое Генпрокуратура организовала в фешенебельной 5-звездочной гостинице Radisson Blu Leogrand Hotel.

Решение было принято по требованию Службы госохраны «в связи с участием высоких автохтонных и зарубежных официальных лиц» в международной конференции, посвященной 25-летию Прокуратуры.

На основании этого требования примария Кишинева постановила «временно прекратить объявленные мероприятия физических и юридических лиц, которые намерены проводить манифестации 27 января в Кишиневе».

Этим же распоряжением было ограничено движение в периметре: пр-т Штефана чел Маре – ул. А.Пушкина – ул. Митр. Варлаама – ул. В.Пыркэлаб.

Для обеспечения решения властей вокруг отеля Radisson Blu Leogrand Hotel выставлены не менее 300 полицейских.

На пикет вышли несколько десятков активистов «Нашей партии», а также партии «Наш дом Молдова» (Красный блок).

Пикетчики скандировали лозунги «Позор!», «Люстрацию!», «Долой Харунжена!», «Свободу политзаключенным!».

Генпрокуратура сообщила, что торжество состоится в рамках проекта Совета Европы «Поддержка реформы судебной юстиции в Республике Молдова» и будет профинансировано правительством Дании.

Ранее уже сообщалось, что аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.