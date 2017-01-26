Прокуроров забросали «деньгами» (ФОТО)
Участники пикета протеста против захвата органов прокуратуры Молдовы Плахотнюком забросали сувенирными открытками в виде "долларов” вход в здание, где шла торжественная церемония в честь 25-летия со дня основания прокуратуры Молдовы.
Этим символическим жестом манифестанты подчеркнули свое презрение к продажности и подконтрольности тех прокуроров, которые выполняют политические заказы власти.
Помпезная акция Генпрокуратуры прошла в самом дорогом зале 5-звездочного отеля Radisson Blu Leogrand Hotel.
Генпрокуратура сообщила, что торжество проводится в рамках проекта Совета Европы «Поддержка реформы судебной юстиции в Республике Молдова» и будет профинансировано правительством Дании.
Ранее уже сообщалось, что аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.
Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка ...Просмотров: 323
Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC) ...Просмотров: 2727
Прокуроров забросали «деньгами» (ФОТО) ...Просмотров: 1616
|12:44
|Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)
|26.01.2017
|Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
|20.01.2017
|Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
|12.01.2017
|Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)