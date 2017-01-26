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Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)

Опубликовано : 27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 2760 | Категория: Власть

Активист оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Павел Григорчук был задержан в пятницу, 27 января, вблизи отеля  Radisson Blu Leogrand Hotel, где в самом роскошном зале проходит мероприятие прокуроров, «организованное по случаю 25-летия создания прокуратуры Республики Молдова».

По словам лидера партии «Наш дом – Молдова» Григория Петренко, Павел Григорчук был задержан с двумя мегафонами возле театра Чехова, который расположен напротив отеля Leogrand, вблизи которого проходил протест «против захвата олигархическим режимом органов прокуратуры и против политических репрессий в отношении оппозиции».

Цитируемый источник сообщил, что в настоящее время Григорчук был конвоирован полицией и задержан на 72 часа. Правоохранительные органы требуют его ареста на 15 суток, ему инкриминируют «оскорбление полицейских».

«Павел Григорчук не участвовал в акции протеста, его повязали на подходе возле театра Чехова. У него в руках было два мегафона. Видимо, по нынешним временам, это уже правонарушение.

Сегодня или завтра состоится суд. 
Крутили его несколько жлобов из полиции. Один из них - известный уже на всю страну Еризану, проходящий по нашему делу т.н. "Группы Петренко" в качестве свидетеля.», - написал в соцсетях Григорий Петренко.

Участники пикета протеста против захвата органов прокуратуры Молдовы Плахотнюком забросали сувенирными открытками в виде “долларов” вход в здание, где шла торжественная церемония в честь 25-летия со дня основания прокуратуры Молдовы.

Этим символическим жестом манифестанты подчеркнули свое презрение к продажности и подконтрольности тех прокуроров, которые выполняют политические заказы власти.

Помпезная акция Генпрокуратуры прошла в самом дорогом зале 5-звездочного отеля Radisson Blu Leogrand Hotel.

Генпрокуратура сообщила, что торжество проводится в рамках проекта Совета Европы «Поддержка реформы судебной юстиции в Республике Молдова» и будет профинансировано правительством Дании.

Ранее уже сообщалось, что аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.



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