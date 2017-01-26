В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста ...

Дата памятного дня выбрана не случайно; именно в этот день 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.

На территории нынешней Молдовы преследование и уничтожение евреев имело место в период фашистской оккупации. По различным данным, преимущественно в так называемой Транснистрии (Приднестровье), были созданы гетто и концлагеря, в которых было уничтожено или умерли от голода, холода и болезней более 300 тыс. евреев и цыган.

Резолюция о признании 27 января днем памяти была принята Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Россия, Израиль, Украина, США, Канада, Австралия, а их соавторами – еще более 90 государств.

В резолюции от 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Впервые день памяти жертв Холокоста отмечался во всем мире в 2006 году.