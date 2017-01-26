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Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка

Опубликовано : 27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 323 | Категория: Власть

Органы прокуратуры, которые должны соблюдать законность, на деле занимаются выполнением политических заказов олигарха Плахотнюка, который контролирует власть в Молдове.

Как сообщает пресс-служба  «Нашей партии», об этом заявил Дмитрий Чубашенко во время пикета перед зданием, где шла торжественная церемония в честь профессионального праздника сотрудников прокуратуры.

«Прокуратура должна соблюдать законность, но она нарушает законы. И это очень хорошо видно на примере Ренато Усатого и «Нашей Партии», активисты и сторонники которой здесь сегодня протестуют. В 2014 году правоохранительные, а вернее, «правонарушительные» органы два раза заблокировали регистрацию партии Ренато Усатого. Тысячи людей вызывали в органы полиции, в прокуратуру, в СИБ, заставляли писать объяснительные, почему они поддерживают Усатого, запугивали их. В ноябре 2014 года партию, список которой возглавлял Ренато Усатый, незаконно сняли с выборов, и это было сделано при участии тех прокуроров, которые сегодня празднуют 25-летие создания органов прокуратуры. В то время был арестован Николай Ципович, был арестован Корнел Морару, жена которого потеряла ребенка из-за стресса. В то время во всех офисах партии Ренато Усатого проводились обыски, изымалось имущество, которое до сих пор не возвращено партии.

Репрессии продолжались и в 2015, и в 2016 году, и они продолжаются сейчас. В прошлом году против Ренато Усатого были сфабрикованы очередные уголовные дела при участии тех же прокуроров, которые заседают в этом здании и хвастаются тем, как они соблюдают законы. Из-за этих прокуроров лидер политической партии не может вернуться в Молдову, не может нормально руководить партией, городом Бельцы, где народ избрал его мэром народ. Это прямое нарушение политических и гражданских прав граждан Молдовы», - заявил Чубашенко.

Ранее уже сообщалось, что перед отелем Radisson Blu Leogrand Hotel, где проходило торжественное мероприятие прокуроров, был проведен пикет, участники которого забросали сувенирными открытками в виде “долларов” и “евро” вход в здание. Этим символическим жестом манифестанты подчеркнули свое презрение к продажности и подконтрольности тех прокуроров, которые выполняют политические заказы власти.

Для обеспечения решения властей вокруг отеля Radisson Blu Leogrand Hotel были выставлены не менее 300 полицейских.

Пикетчики скандировали лозунги «Позор!», «Люстрацию!», «Долой Харунжена!», «Свободу политзаключенным!».

Генпрокуратура сообщила, что торжество состоится в рамках проекта Совета Европы «Поддержка реформы судебной юстиции в Республике Молдова» и будет профинансировано правительством Дании.

Ранее уже сообщалось, что аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.



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