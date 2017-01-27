Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие» ...

Несмотря на то, что постановление о награждении прокуроров находится в рассмотрении Высшей судебной палаты, генеральный прокурор Эдуард Харунжен вручил награды всем прокурорам, замешанным в политических и заказных делах.

Награждение прошло в ходе организованного в пятницу торжественного мероприятия по случаю Дня прокуратуры.

Постановление о стимулировании 50-ти прокуроров было принято 29 декабря Высшим советом прокуроров.

Это постановление находится в настоящий момент на рассмотрении в Высшей судебной палате, будучи обжалованным в установленном законом судебном порядке экс-депутатами Григорием Петренко и Александром Петковым. Его рассмотрение намечено на 30 января, в 13.00.

В списке «простимулированных» прокуроры, напрямую задействованные в политических делах, такие как глава Кишиневской муниципальной прокуратуры Игорь Попа, Нику Шендря, Сибов Виталий, Виталий Бусуйок, Думитру Штефырцэ, Елена Няга и др.