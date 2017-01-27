Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник ...

Внезапная отставка советника президента Иона Чебана и его дальнейшая занятость в столичном муниципальном совете связана с планами властей о смещении Дорина Киртоакэ.

Об этом заявил агентству OMEGA на условиях анонимности источник в руководстве Партии социалистов.

«План очень прост: Ион должен быть как можно больше на виду в мунсовете, потому что ближе к весне Киртоакэ будет привлечен к уголовной ответственности, тем более, что есть за что. Чуть ранее того, Чебан должен стать вице-примаром, а на момент отстранения Дорина Киртоакэ от должности он станет и.о примара до следующих выборов. Этот план обсуждался давно «с сильными мира всего за пределами нашей партии», о которых я предпочту не говорить, извините», - сообщил источник, подчеркнув, что идея референдума от отзыве Киртоакэ изначально не рассматривалась серьезно.

Собеседник агентства добавил, что вся интрига с неожиданностью отставки с должности советника президента «является лишь частью плана по продвижению имиджа».

Ион Чебан является советником Кишиневского муниципального совета от ПСРМ с июня 2015 год. 26 декабря 2016 года он был назначен советником президента. 27 января он подал в отставку с этой должности, оставшись советником муниципального совета.