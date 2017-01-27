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Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Опубликовано : 27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 2926 | Категория: Власть

Уголовные дела не дожны быть политически мотивированными, а дело юстиции - вынести корректное решение по делу мэра Бельц Ренато Усатого.

Об этом телеканалу БТВ заявил посол США в Молдове Джеймс Петтит в ход его визита в Бельцы.

«Я знаю что, Ренато Усатому были предъявлены уголовные обвинения. Мы всегда подчеркиваем правительству, что важно не возбуждать уголовные дела на чисто политической основе», - заявил Петтит на вопрос корреспондента БТВ о политической подоплеке уголовного дела, заведенного накануне президентских выборов против Ренато Усатого, мэра Бельц, лидера оппозиционной «Нашей партии».

Дипломат отметил, что он не обладает всеми деталями по делу, и выразил надежду, что молдавская судебная система «вынесет корректное решение по этому делу».

Джеймс Петит также добавил, что хорошо знает Ренато Усатого, и считает, что находится в «очень хороших отношениях» с молдавским оппозиционером.   

Ранее уже сообщалось, что уголовное дело на мэра Бельц было заведено после скайп-интервью Германа Горбунцова, известного в России по прозвищу «чёрный банкир». Горбунцов давал интервью из Лондона. Там же на его жизнь было совершено в 2012 году покушение. С тех пор Скотланд-Ярд ведет расследование, в котором Ренато Усатый не фигурировал в качестве подозреваемого. Об этом говорит хотя бы тот факт, что мэр Бельц в течение 3 лет неоднократно бывал на территории Евросоюза, однако правоохранителями не задерживался.

Сам Ренато Усатый заявил, что сотрудничает со следствием в Великобритании и Румынии, где в данный момент под арестом находится Виталий Прока, предполагаемый исполнитель покушения на Германа Горбунцова. Это сотрудничество, по словам Усатого, началось, когда он оказал содействие в экстрадиции Проки из России в Румынию.

Ренато Усатый представил доказательства (запись телефонного разговора с Прокой), из которой следует, что заказчиком преступления является нынешний председатель Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк. По заверению Усатого, запись была сделана в рамках следственных мероприятий.

Адвокаты Ренато Усатого также представили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле, заведенном в Румынии.


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