Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)
Организованное Генпрокуратурой пиршество является неприемлемым, в условиях допущенного по вине прокуроров разгула нищеты и коррупции.
Об этом заявил бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков, комментируя в эфире телеканала TVC21 проведенное Генпрокуратурой торжество в самом фешенебельном отеле Кишинева в честь Дня прокуратуры.
По мнению Дьякова, подобное пиршество заслуживает порицания в условиях общепризнанного факта о том, что Молдова является беднейшей и самой коррумпированной страной в Европе, «когда коррупция душит любые попытки вырваться из этой трясины».
Дьяков отметил в этой связи, что прокуратура является «важнейшим в государстве органом, ответственным за сложившуюся ситуацию, потому как все это творится при содействии ее сотрудников, благодаря их служебной халатности».
«Как так? Коррупция расцветает, а мы проводим торжество. Это – нонсенс. Пир во время чумы», - подчеркнул бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков.
Ранее уже сообщалось, что 27 января Генеральная прокуратура провела свое торжественное мероприятие в честь 25-летия прокуратуры в самом фешенебельном отеле Кишинева Radisson Blu Leogrand Hotel в рамках проекта Совета Европы «Поддержка реформы судебной юстиции в Республике Молдова». Мероприятие, вызвавшее критику в обществе, было профинансировано правительством Дании.
Ранее уже сообщалось, что аренда конференц-зала с обедом «эконом-класса» на целый день стоит 170 тысяч леев.
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