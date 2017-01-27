МЕНЮ
Twitter
﻿ 44
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29.01.2017  

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

29.01.2017  

Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

29.01.2017  

Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

27.01.2017  

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

27.01.2017  

Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник

27.01.2017  

Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

Опубликовано : 29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 2313 | Категория: Мир

По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек. Многотысячные антиправительственные протесты прошли одновременно в крупных городах Румынии.

В Бухаресте, протестующие прошли маршем по центральному проспекту к Министерству юстиции и Дому правительства с требованием отставки. Негодование румын вызвали планы правительства утвердить ряд коррупционных решений по изменению Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Гнев румын вызвало решение правительства об амнистии, которое оно намерено провести через собственный Ордонанс, без обсуждения парламентом. Инициатива широкой амнистии обосновывается переполненностью тюрем и была опубликована министерством юстиции 18 января министерство юстиции. Общество было возмущено тем, что замысел правительства предусматривал не только помилование заключенных старше 60 лет, беременных женщин и заключенных, имеющих малолетних детей. Наряду с ними, на свободу должны были быть выпущены также политики, осужденные в последнее время за коррупцию.

Как сообщают румынские СМИ, протесты прошли также в 22 городах Румынии. В Клуже и Сибиу на улицы вышли по 10 тысяч человек, по 5 тысяч протестующих вышли в Тимишоаре и Яссах.

Неделей ранее, на улицы Бухареста и крупнейших городов страны с этими же требованиями вышли от 15 до 30 тысяч человек. Тогда в их поддержку выступил президент Клаус Йоханнис, объявивший об инициировании референдума о продолжении борьбы с коррупцией.

Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня сразу обвинил президента «в организации госпереворота».

Выступающая за принятие этих коррупционных решений правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахстнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.


Код видео:

Похожие новости
МИР
Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО) ...

Просмотров: 2290
Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США ...

Просмотров: 425
Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО) ...

Просмотров: 5805
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC) ...

Просмотров: 6663
Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией ...

Просмотров: 1132
Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота

Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота ...

Просмотров: 7536


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12173
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23848
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5687
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

Просмотров: 5180
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 27740
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Просмотров: 25542
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21098
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18686
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Просмотров: 16651
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16110
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Просмотров: 15740
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Просмотров: 15552
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4894
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6122
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5637
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5861
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7818
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

27.01.2017  Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
27.01.2017  Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник
27.01.2017  Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»
ЛЮДИ
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
20.01.2017  Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
19.01.2017  Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
12.01.2017  Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
11.01.2017  Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2017 (86)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)
Август 2016 (73)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank