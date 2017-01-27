Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО) ...

По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек. Многотысячные антиправительственные протесты прошли одновременно в крупных городах Румынии.

В Бухаресте, протестующие прошли маршем по центральному проспекту к Министерству юстиции и Дому правительства с требованием отставки. Негодование румын вызвали планы правительства утвердить ряд коррупционных решений по изменению Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Гнев румын вызвало решение правительства об амнистии, которое оно намерено провести через собственный Ордонанс, без обсуждения парламентом. Инициатива широкой амнистии обосновывается переполненностью тюрем и была опубликована министерством юстиции 18 января министерство юстиции. Общество было возмущено тем, что замысел правительства предусматривал не только помилование заключенных старше 60 лет, беременных женщин и заключенных, имеющих малолетних детей. Наряду с ними, на свободу должны были быть выпущены также политики, осужденные в последнее время за коррупцию.

Как сообщают румынские СМИ, протесты прошли также в 22 городах Румынии. В Клуже и Сибиу на улицы вышли по 10 тысяч человек, по 5 тысяч протестующих вышли в Тимишоаре и Яссах.

Неделей ранее, на улицы Бухареста и крупнейших городов страны с этими же требованиями вышли от 15 до 30 тысяч человек. Тогда в их поддержку выступил президент Клаус Йоханнис, объявивший об инициировании референдума о продолжении борьбы с коррупцией.

Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня сразу обвинил президента «в организации госпереворота».

Выступающая за принятие этих коррупционных решений правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахстнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.