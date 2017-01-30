Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах ...

Стоит нашему всемолдавскому координатору разразиться заявлением або интервью, как информационное поле засоряется на недели вперёд. Только и слышно: «Плахотнюк – то, Плахотнюк - сё». Да мы и так привыкли за последние годы к такому постыдному факту, что Плахотнюк – и то, и сё, и вообще всё. Пока он не начинает публично изъясняться.

Вот тогда становится понятно, что в вербальном плане мусью Плахотнюк – ни то, ни сё. Иногда складывается ощущение, что его покусал легендарный предшественник Мариан Лупу. Но это ошибочное мнение. Многие ещё помнят «Лупу-коммуниста» - тогда его выступления можно было слушать без содрогания. А вот Плахотнюка мы таким не помним.

«Я оставил их потреблять определенные сценки, а люди, которые помогают на этом спектакле, пусть дают оценку. Так и случилось, уже произошло несколько политических реконфигураций», - очередной перл Плахотнюка. Но это же Лупу, Марианчик наш Ильич вылитый! Не тот, который старательно запоминал умные слова, написанные товарищами по Партии коммунистов, а тот, у которого с Плахотнюком был один спитчрайтер на двоих.

Мы зря думаем, будто Плахотнюк может купить всё и вся. Как минимум, он не в состоянии купить годного спитчрайтера. Такова судьба людей, которые доверяют информационную политику своего клана не журналистам-профессионалам, а педофилам-любителям.

Отсутствие причинно-следственной связи и жёсткие разногласия с матчастью – вот фирменный стиль Плахотнюка в его публичном виде. Разберём лишь верхушку айсберга…

Плахотнюк не устаёт напоминать о том, как повлиял на уход от власти коммунистов (да, это уже давно ни для кого не секрет) и жалуется на то, что не началось «развитие политической сцены». Да не только сцены, господин Плахотнюк!

Честное слово, мне не довелось встретить человека, который сказал бы: «При коммунистах было туго, а вот после них я обрёл благосостояние!». Нет, конечно, такие люди встречаются в природе. Но они зависают в клубе Nobil и гостинице «Кодру», я с ними не пересекаюсь.

Сложно представить себе человека, который нападает на коммунистов, пытавших молдаван ростом стипендий и пенсий, в отличие от новой, плахотнюковской власти. Зато легко встретить человека, который предъявит коммунистам: «А это при вас негодный Плахотнюк начал подниматься!». Однако ж, любой критик предпочёл бы вернуться во времена «Плахотнюка при коммунистах», только бы забыть навсегда время «Плахотнюка при Плахотнюке».

А как шикарен Плахотнюк, предлагая «помощь» телеканалу JurnalTV! О какой же помощи идёт речь? Может о запрете на вещание, которое он уже безуспешно пытался организовать этому же каналу, а также каналам «Россия» и «Accent», а? Может, речь идёт о более «успешной» помощи, как это произошло с каналом NIT, новостными сюжетами агентства «Omega» на канале «RenTV», а также со всеми иностранными аналитическими телепередачами без разбора? Или этот человек, в самом деле, думает, будто у всех кругом такая же беда с памятью, как и у него?

Ещё смешнее наблюдать, как Плахотнюк делает вид, будто и не метил в премьер-министры. И людей в центр столицы не сгонял, и в окружении боевых зонтиков к ним не спускался. Теперь-то, когда позор остался (?) в прошлом, можно говорить и про то, что за всё отвечает Филип, ставленник Плахотнюка, а сам Плахотнюк «не лезет в техническую зону».

«Ах, зелень, ягодки нет зрелой!», - ругалась Лиса из басни дедушки Крылова, когда не смогла дотянуться до вожделенного винограда. Хотя, конечно, этот сюжет только стилизован Крыловым, а введён был ещё Эзопом, аж в античные времена. Вот такие древнейшие штампы пользует «современный политик» Плахотнюк.

Мы, в самом деле, должны поверить, будто он оставил планы влезть или влипнуть в премьерское кресло? Это было бы слишком глупо. Просто попытайтесь вспомнить, сколько раз Плахотнюк грозился уйти из политики, расстаться с публичной жизнью, и сколько раз с наркоманской одержимостью рвался назад.

Или мы должны поверить, что он оставил планы поменять избирательную систему? Но ведь с президентскими выборами он это уже провернул. И стыд, с которым пришлось в 2013-м отказаться от одномандатной системы, он тоже не забыл. Плахотнюк влез в политику, но качеств политика не приобрёл – не продаются. Так и остался злопамятным политическим инфантилом.

Но самое, конечно, весёлое – это сетования Плахотнюка на политических оппонентов: «Я не начинал ни с кем войну!». Ну да, ну да. Война ведь – это обоюдоострые боевые действия. Когда Плахотнюк сам по кому-то бьёт, он это войной не считает. Это для него нормальное явление. А если кто-то осмелился огрызаться – это уже его травмирует.

Свою роль в отстранении от власти коммунистов в 2009 году Плахотнюк признал уже практически открытым текстом. Однако, животная ненависть к этой партии сохранилась у него на года.

Нет у меня, честно скажу. Мотивов защищать Виктора или Виорела Цопу, но – честно – разве не Плахотнюк их «вынес» из совместного бизнеса, что и вызывает у опальных экс-партнёров желание дать недобросовестному компаньону хотя бы политическую ответку?

Или вспомнить, как Плахотнюк дважды «динамил» мимо электоральной кампании Ренато Усатого? В первый раз – уже потому, что его пугает сам факт нового, «незапланированного» имени. Во второй – уже потому что припекло по-настоящему.

Сейчас, к слову, медиахолдинг Плахотнюка выдаёт ежедневные «вести с полей». Дескать, в Бельцах самая главная проблема – отсутствие Усатого, которого Плахотнюк выдавил из страны, и винят, мол, в этом не Плахотнюка. А самого Усатого.

В принципе, история про «я ни с кем не начинал войну» в исполнении Плахотнюка – откровения гопника, регулярно докапывающегося до окружающих в надежде, что кто-то ответит грубо и будет формальный повод доставать «перо».

И, как бы пафосно ни звучало, есть одна сила, которая открытую войну Плахотнюку не объявляла. Народ, естественно. Народ его тихо ненавидит, сидя в окопах. Зато сам Плахотнюк развязал войну вполне горячую. Не вчера, не сегодня и не завтра.

Нет, это не преувеличение. Каждое решение подконтрольных Плахотнюку структур стоит жизни кому-то из наших сограждан.

Как не отпустить людей, уготованных на убой? Мордовать их, помимо побором и давления, ещё и информационно. Плахотнюк наверняка видел в интернете цитату «Необразованными людьми управлять проще», ошибочно приписываемую Льву Толстому.

Не знает он, что принадлежит эта цитата не Толстому, а Василию Жуковскому. И звучала в оригинале несколько иначе: «Необразованными людьми управлять легче, но ещё легче превратить их в самых озверелых мятежников».

И ведь может наступить момент, когда Плахотнюк пожалеет, что у него «не осталось политических оппонентов». Некого будет упрашивать остановить людей…

Олег Тимошенко