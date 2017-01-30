Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко ...

Об этом заявил бывший депутат Григорий Петренко в понедельник, 30 января, после очередного судебного заседания в Высшей судебной палате, где рассматривается законность постановления Высшего совета прокуроров о "премировании и стимулировании самых услужливых прокуроров".

"Решение Высшего совета прокуроров от 29 декабря было обжаловано мной и Александром Петковым. Сегодня мы представили наши позиции. Была озвучена и позиция прокуроров. Я думаю, что решение будет объявлено 3 февраля, когда было назначено новое заседание. Могу сказать, что то, как вел себя и говорил представитель Высшего совета прокуроров, еще раз доказывает, что сегодня в Республике Молдова прокуратура превратилась в отдельную касту, в преступную группировку, которая подчиняется единственному человеку - "пахану" по имени Плахотнюк", - заявил Григорий Петренко журналистам после заседания.

По словам бывшего депутата, то, что происходит, демонстрирует, что "рука руку моет и один другого защищает, а представитель Высшего совета прокуроров пытался убедить нас, что прокуроры, которые были награждены - заслуживают этого, и что все было законно. Хотя мы знаем, что большинство из них замешаны в политических делах - и против нас, против так называемой "группы Петренко", и против наших адвокатов Анны Урсаки и Эдуарда Руденко, и против Ренато Усатого и Александра Петкова, и против других представителей оппозиции, в том числе правого крыла, против представителей Платформы DA".

"Все эти послушные исполнители указаний были премированы нынешним правящим режимом. Хотя в отношении многих применены дисциплинарные санкции, многие имеют проигранные дела в ЕСПЧ. Молдова практически была осуждена именно из-за этих прокуроров, но сегодня мы увидели, что Высший совет прокуроров пытался убедить судей, что все было законно. Я уверен, что в случае премирования прокуроров был нарушен не только Закон о прокуратуре, но и Конституция страны", - добавил Петренко.

Он заявил, что "не питает иллюзий относительно решения", которое будет провозглашено. "Но хочу обратить внимание на цинизм ситуации: прокуроры уже были премированы, церемония состоялась 27 января. Они не стали дожидаться решения суда и вручили им награды, вероятно понимая, каким будет решение ВСП", - уточнил бывший депутат.

Напомним, что 29 декабря 2016 г. Высший совет прокуроров утвердил постановление «о стимулировании прокуроров», на основе которого ходатайствует перед президентом страны Игорем Додоном о присуждении шести государственных наград прокурорам за "особые заслуги" и "безупречную работу", а также перед генпрокурором Эдуардом Харунженом о награждении 50 сотрудников системы, которые "пользуются хорошей репутацией и авторитетом".

В списке фигурируют имена с сомнительной репутацией, обвинители ряда дел, возбужденных против представителей оппозиции, а также прокуроры, которые хвастались своей роскошью в социальных сетях.

Среди кандидатов, выдвинутых "на поощрение за безупречное исполнение служебных обязанностей и выдающиеся успехи в работе", значатся и прокуроры с сомнительной репутацией, обвиняемые в услужении олигарху Владимиру Плахотнюку - Нику Шендря, Игорь Попа, Адриан Попенко, Адриана Бецишор, Виталий Сибов, Виталие Бусуйок, Думитру Штефырцэ, Елена Няга и др.

Постановление Высшего совета прокуроров "о премировании и стимулировании самых услужливых прокуроров" было обжаловано в Высшей судебной палате бывшими депутатами Григорием Петренко и Александром Петковым, а также адвокатом Анной Урсаки.

Несмотря на то, что постановление Высшего совета прокуроров было обжаловано, а судебное заседание перенесено с 24 на 30 января, Генеральная прокуратура все-таки наградила прокуроров в рамках церемонии 27 января, охраняемой сотнями полицейских, в самом дорогом и роскошном в Кишиневе зале торжеств.