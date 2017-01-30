АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли
Агентству OMEGA переданы документы, согласно которым бывшим мэром Бельц Василием Панчуком (ныне депутат), и его заместителем Октавианом Маху (ныне представитель правительства) была реализована преступная схема по отчуждению публичной собственности в виде земельных участков в центре Бельц (детские площадки, стоянки).
Известно, что в схеме также был задействован нынешний вице-спикер парламента Владимир Витюк.
Продолжение - в следующих выпусках…
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