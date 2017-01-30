МЕНЮ
Twitter
﻿ 65
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:37  

В правительстве России предложено девальвировать рубль

13:20  

Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

12:25  

АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли

09:18  

Трамп обвинил генпрокурора США в предательстве

30.01.2017  

Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко

30.01.2017  

Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли

Опубликовано : 31 январь 2017 г. 12:25 | Просмотров: 2661 | Категория: Расследования

Агентству OMEGA переданы документы, согласно которым бывшим мэром Бельц Василием Панчуком (ныне депутат), и его заместителем Октавианом Маху (ныне представитель правительства) была реализована преступная схема по отчуждению публичной собственности в виде земельных участков в центре Бельц (детские площадки, стоянки).

Известно, что в схеме также был задействован нынешний вице-спикер парламента Владимир Витюк.

Продолжение  - в следующих выпусках…



Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ
АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли

АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли ...

Просмотров: 2718
«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC) ...

Просмотров: 10707
В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC)

В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет ...

Просмотров: 6916
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры ...

Просмотров: 15786
Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова

Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова ...

Просмотров: 12188
Расходы Додона в кампании превышают заявленные в ЦИКе не менее чем на полтора миллиона

Расходы Додона в кампании превышают заявленные в ЦИКе не менее чем на полтора миллиона ...

Просмотров: 2089


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12202
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 23868
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 5704
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

Просмотров: 5195
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Просмотров: 27825
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Просмотров: 25557
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Просмотров: 21136
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Просмотров: 18704
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Просмотров: 16674
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Просмотров: 16150
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Просмотров: 15786
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Просмотров: 15616
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4940
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6167
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5667
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5884
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7843
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

30.01.2017  Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко
29.01.2017  Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)
27.01.2017  Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
ЛЮДИ
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

26.01.2017  Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
20.01.2017  Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
19.01.2017  Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
12.01.2017  Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
11.01.2017  Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2017 (92)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)
Август 2016 (73)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank