Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка ...

Между институтом правительства и институтом президента должен быть достигнут консенсус для решения проблем, возникших после президентских выборов.

Об этом заявил советник президента по правовым вопросам и связям с парламентом и правительством Максим Лебединский.

Советник Додона объявил о необходимости установления консенсуса с контрлируемым олигархом Владимиром Плахотнюком правительством в ходе публичных дебатов „Отношения ветвей власти в новых условиях: между сотрудничеством, досрочными парламентскими выборами, импичментом и… другим”, организованных IPN совместно с Radio Moldova. Как заявил Лебединский, администрация Додона желает не конфликтовать с другими государственными институтами, а взаимодействовать и сотрудничать с ними на основе консенсуса.

«Должен быть достигнут консенсус между институтом правительства и институтом президента. Если кто-то считает, что путём толкования Конституции или лишения определённых полномочий удастся заставить институт президента выполнять определённые действия, то он ошибается. Пожалуйста, пусть соберутся 34 депутата и инициируют процедуру референдума, пусть 67 депутатов примут решение об отстранении президента от должности, и в течение месяца будет организован референдум, как это предусмотрено Конституцией», - цитирует Лебединского агентство IPN.

По его словам, Игорь Додон открыто призвал к взаимному институциональному уважению. Кроме того, Лебединский отметил, что президент выступает в качестве модератора между ветвями власти. «О чём бы ни шла речь: о назначении судей, о промульгации законов или о назначении министров в случае кадровых перестановок в правительстве. И когда на пост министра пытаются предложить человека, не имеющего ничего общего с Министерством обороны, а в соответствии с Конституцией президент является главнокомандующим Вооружёнными силами, и пытаются навязать такую кандидатуру, это нормально, что президент реагирует определённым образом», - пояснил советник Игоря Додона.

По словам Лебединского, когда рядовые граждане чего-то желают, а правительство и парламент, будучи государственными институтами, отклоняются от исполнения воли народа, президенту страны следует предупредить или даже заблокировать их определённые действия. „Если посредством Конституционного суда принято решение заставить президента просто-напросто подчиняться воле правительства, то для чего вообще существует это полномочие? Президента страны пытаются превратить в лицо, просто констатирующее факты, которое должно лишь констатировать, кого ему предложили на должность судьи или министра. О каком гаранте суверенитета тогда может идти речь?”, - задался вопросом советник.

Игорь Додон стал президентом после организованных властями 30 октября 2016 года выборов. Одним из основных его предвыборных лозунгов была необходимость «борьбы с олигархами».