В правительстве России предложено девальвировать рубль ...

Министерство финансов России предложило девальвировать российский рубль после проведенных расчётов по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля.

Как сообщает Russia Today со ссылкой на «Коммерсантъ», Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%.

Отмечается, что при цене нефти в $40 за баррель среднегодовой курс рубля составит 69,42 рубля за доллар, дефицит бюджета — 3,1% ВВП.

При цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей.

«При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля», — пишет газета.

Также подчёркивается, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше.

При управляемой девальвации рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти порядка $61 за баррель.

Согласно расчетам Минфина, текущий курсовой уровень, порядка 60 руб./$, считается невозможным.