В правительстве России предложено девальвировать рубль
Министерство финансов России предложило девальвировать российский рубль после проведенных расчётов по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля.
Как сообщает Russia Today со ссылкой на «Коммерсантъ», Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%.
Отмечается, что при цене нефти в $40 за баррель среднегодовой курс рубля составит 69,42 рубля за доллар, дефицит бюджета — 3,1% ВВП.
При цене нефти в $55 за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 млрд рублей.
«При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля», — пишет газета.
Также подчёркивается, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в $76 и выше.
При управляемой девальвации рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти порядка $61 за баррель.
Согласно расчетам Минфина, текущий курсовой уровень, порядка 60 руб./$, считается невозможным.
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