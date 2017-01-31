Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме» ...

Один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка готовится возглавить предприятие-монополист АО «Молдовагаз» в результате проведенных Игорем Додоном переговоров с руководством российского газового гиганта «Газпром».

Об этом заявил на проведенной во вторник пресс-конференции лидер партии Платформа DA Андрей Нэстасе.

Как передает jurnal.md, Нэстасе сообщил, что кандидатурой, которую пролоббировал в Москве Додон, является один из приближенных Плахотнюка нынешний министр информационных технологий и связи Василий Ботнарь.

«Додон пролоббировал Василия Ботнаря, а второй частью сделки было его несуразное заявление о признании газового долга, который не принадлежит Республике Молдова. Этот долг принадлежит компании «Молдовагаз». Теперь, во главу этой компании посредством Додона планируется поставить верного слугу Плахотнюка. Этим Додон показал, что он ценит больше деньги и власть Плахотнюка, чем интересы граждан», - заявил лидер Платформы DA.

Занимающий должность президента Игорь Додон пока не прокомментировал обвинения в лоббировании бизнес-интересов Плахотнюка. Ранее сам Додон сообщил, что в ходе совершенного им 16-18 января официального визита в Москву, он встретился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Нынешний директор АО «Молдовагаз» Александр Гусев находится в бегах после того, как в ноябре 2015 года в офисе компании, а также в доме директора были проведены обыски в рамках уголовного дела по отмыванию денег и превышения служебных полномочий.

В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».

Известно, что АО «Молдовагаз» контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а все региональные филиалы «Молдовагаз» являются негласными филиалами принадлежащей Плахотнюку Демпартии.