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Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

Опубликовано : 31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 1864 | Категория: Мир

Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие беспрецедентные акции протеста по всей Румынии.

На своем ночном заседании кабинет министров принял оба Ордонанса о помиловании и об изменении Уголовного кодекса.

Известно, что новые нормы позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Спустя менее часа после ночного принятия правительством мер коррупционного характера, у Дома правительства уже собрались несколько сот протестующих с требованием об отставке правительства.

На 9 утра в среду объявлен сбор протестующих на антиправительственную манифестацию.

Ранее уже сообщалось, что в прошедшее воскресенье на улицы 22 городов по всей Румынии вышли протестовать около 100 тысяч человек. Только в Бухаресте на улицы вышли около 50 тысяч протестующих против планов правительства защитить от правосудия коррумпированных политиков.  

За неделю до этого, на улицы Бухареста и крупнейших городов страны с этими же требованиями вышли от 15 до 30 тысяч человек. Тогда в их поддержку выступил президент Клаус Йоханнис, объявивший об инициировании референдума о продолжении борьбы с коррупцией.

Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня сразу обвинил президента «в организации госпереворота».

Выступающая за принятие этих коррупционных решений правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахстнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.



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