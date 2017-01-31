Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших
Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие беспрецедентные акции протеста по всей Румынии.
На своем ночном заседании кабинет министров принял оба Ордонанса о помиловании и об изменении Уголовного кодекса.
Известно, что новые нормы позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.
Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).
Спустя менее часа после ночного принятия правительством мер коррупционного характера, у Дома правительства уже собрались несколько сот протестующих с требованием об отставке правительства.
На 9 утра в среду объявлен сбор протестующих на антиправительственную манифестацию.
Ранее уже сообщалось, что в прошедшее воскресенье на улицы 22 городов по всей Румынии вышли протестовать около 100 тысяч человек. Только в Бухаресте на улицы вышли около 50 тысяч протестующих против планов правительства защитить от правосудия коррумпированных политиков.
За неделю до этого, на улицы Бухареста и крупнейших городов страны с этими же требованиями вышли от 15 до 30 тысяч человек. Тогда в их поддержку выступил президент Клаус Йоханнис, объявивший об инициировании референдума о продолжении борьбы с коррупцией.
Лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня сразу обвинил президента «в организации госпереворота».
Выступающая за принятие этих коррупционных решений правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахстнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.
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