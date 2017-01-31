Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства ...

Волна протестов охватила всю Румынию в течение двух часов после того, как правительство утвердило на своем ночном заседании два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

По сообщениям румынских СМИ, в полночь перед Домом правительства в Бухаресте уже собрались около 10 тысяч человек, в Сибиу – 2000, в Клуж – 3000, в Тимишоаре – 1000, в Брашове – 1500 человек. Основное требование протестующих – отставка правительства, сформированного Социал-демократической партией и ее союзника в лице Либерал-демократического альянса.

Полиция запретила журналистам, пришедшим на заседание правительства, покидать здание, заблокировав их в Доме правительства.

Президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство.

Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

«Правительство уничтожило усилия миллионов румын, направленные на то, чтобы Румыния стала уважаемой в Европе», - говорится в заявлении президента Румынии, которрое он распространил через социальные сети.

«Вызов, брошенный Социал-демократической партией народу очено серьезен. Однако, они забыли одну существенную деталь. Цености, на которых зиждется демократическое государство, реальное правовое государство, не принадлежат какому-либо конъюнктурному большинству или меньшинству, а принадлежат нам, всем румынам», - подчеркнул Йоханнис.

В этой связи президент Румынии объявил, что с сегодняшнего дня видит свою миссию «в восстановлении правового государства». «Сделаю все, что в моих силах, для освобождения Румынии от коррупции! За это буду бороться до последнего дня моего мандата!», - заключил президент Румынии в своем заявлении после утверждения правительством двух Ордонансов, препятствующих привлечению к ответственности коррумпированных чиновников.

Известно, что новые нормы позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

На 9 утра в среду объявлен сбор протестующих на антиправительственную манифестацию.

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.