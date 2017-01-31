Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас» ...

Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый публично призвал занимающего должность президента Игоря Додона объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим Плахотнюка.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», об этом Усатый заявил в ходе онлайн трансляции сети Facebook.

Лидер «Нашей партии» подчеркнул, что власти, как и прежде, пытаются разделить общество: «Мне очень больно наблюдать за тем, что людей разделили. Между нами строят сегодня бетонную стену».

При этом Ренато Усатый выразил готовность быть посредником между президентом и правыми силами: «я могу выступить в роли посредника, который будет говорить с теми, кто на правом фланге».

Лидер «Нашей Партии» считает, что у президента Молдовы «появился уникальный шанс снести правящий режим». «Уберите тему геополитики. Давайте консолидируем общество, поскольку этими комбинациями Плахотнюк загоняет под матрас Додона, а я считаю необходимым загнать под матрас Плахотнюка и только объединившись мы сможем это реализовать», – заявил Усатый.