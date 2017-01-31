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Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Опубликовано : 01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 6127 | Категория: Расследования

Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Один из судей Высшей судебной палаты сообщил агентству OMEGA, что в Конституционный суд подан запрос о признании неконституционной статьи 307 УК «Вынесение неправосудного приговора, определения или постановления».

«Запрос мотивирован якобы «делом Домники Маноле», но это все – лишь благовидный предлог для прекращения уголовного преследования в отношении задержанных 15 судей по обвинению в отмывании 20 миллиардов долларов. Руководство ВСП прекрасно понимает всю бесперспективность «дела Домники Маноле» и решило «в пакете» закрыть и дела на задержанных судей, тем более, что часть из них начинает давать не самые приятные для властей показания. Для этого и был избран такой ход – обращение в КС и закрытие дел теперь уже «за отсутствием состава преступления»», - сообщил собеседник агентства, добавив, что «это очень опасный прецедент, потому как ст.307 УК является единственной статьей, предполагающей уголовное наказание для судей».

Соответствующий запрос на самом деле был направлен в Конституционный суд 20 декабря 2016 года за неразборчивой подписью, от имени Высшей судебной палаты.

Согласно тексту, запрос мотивирован необходимостью разрешения дела в отношении судьи Апелляционной палаты Домники Маноле, в отношении которой было заведено заказное уголовное дело по ст.307 УК.

Особое внимание представляет вывод Запроса, текст которого подписан председателем коллегии ВСП по рассмотрению жалоб против Высшего совета магистратуры Юлией Сырку, на основании которого необходимо исключить единственную статью Уголовного кодекса, направленную против преступных действий судей: «судьи должны пользоваться функциональным иммунитетом, то есть иммунитетом в связи с уголовным преследованием только в случаях законных действий, предпринятых при исполнении их функций. В этой связи, пассивная коррупция, извлечение выгоды из влияния и другие подобные нарушения не могут быть квалифицированы, как действия, совершенные при законном исполнении судебной функции. На основании этого, Коллегия Высшей судебной палаты считает, что ст.307 Уголовного кодекса должна быть объявлена неконституционной, потому как противоречит ст. 6, 22 и 116(1) Конституции».

Статья 307 УК предполагает уголовную ответственность судей за вынесение неправосудного приговора, определения или постановления. Согласно этой, единственной статье Уголовного кодекса, за подобное преступление судьям грозит штраф от 650 до 1150 у.е. либо либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Все судьи, помпезно задержанные в сентябре 2016 года по делу об отмывании 20 миллиардов долларов через судебную систему Молдовы, были задержаны именно за нарушение этой статьи УК. Дело по ним ведет прокуратура Антикоррупции во главе с известным в определенных кругах прокурором Виорелом Морарь.



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