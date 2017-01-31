Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией ...

В центре Бухареста уже вышли на протест более 150 тысяч человек, еще столько же вышли на центральные площади городов по всей Румынии. Полиция начала применять слезоточивый газ для разгона манифестантов, требуя полностью покинуть площадь перед Домом правительства.

Румыны вышли на протесты второй вечер подряд, поле того, как во вторник ночью правительство утвердило два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

По сообщениям румынских СМИ, по всей Румынии на улицы вышли порядка 300 тысяч человек. Площадь Победы перед Домом правительства полностью заблокирована. На самой Площади собрались не менее 150 тысяч человек. Центральные артерии румынских городов также заполнены. В Клуже вышли 35 тысяч человек, в Тимишоаре и Сибиу – по 20 тысяч, в Яссах – 15000, в Брашове – 8 тысяч, в Тыргу Муреш – 6000, в Констанце – 5 тысяч человек.

Акции в поддержку протестующих проходят с участием румынской диаспоры также в целом ряде городов Европы: в Осло, Лондоне, Люксембурге, Вене.

В сторону жандармов бросаются петарды и дымовые шашки.

Главное требование протестующих – отставка правительства, сформированного Социал-демократической партией и ее союзника в лице Либерал-демократического альянса.

Основные международные партнеры Румынии – Бельгия, Канада, Франция, Германия, Голландия и США потребовали от румынских властей не допускать отхода от взятых на себя обязательств по борьбе коррупцией.

Накануне ночью, сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.