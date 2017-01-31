Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами» ...

Стотысячный митинг протеста перед Домом правительства в Бухаресте был разогнан полицейскими с применением слезоточивого газа и спецсредств.

Столкновения начались около 23 часов, когда жандармов начали забрасывать петардами, дымовыми шашками, пустыми бутылками, осколками льда и камнями.

В ответ, силы жандармерии и спецподразделений полиции начали применять слезоточивый газ и потребовали срочно покинуть Площадь Победы перед Домом Правительства.

Полиция настаивает, что вынуждена была применить силу в связи тем, что антиправительственная демонстрация приняла насильственный характер, благодаря участию в ней футбольных фанатов клубов Steaua, Dinamo и Rapid.

Власти сообщили, что в больницы с легкими ранениями доставлены двое жандармов и двое гражданских.

В результате противостояния, десятки тысяч мирных манифестантов, среди которых были и дети, были вынуждены покинуть Площадь. К полуночи, на Площади остались чуть более тысячи человек.

На прилегающих к Площади улицах продолжаются мелкие стычки полицейских с гражданскими, вблизи Площади подожжены несколько рекламных тумб и щитов.

Румынские СМИ пока не сообщают о ситуации в других городах страны после разгона манифестации в Бухаресте под предлогом борьбы с фанатами.

Ранее уже сообщалось, что прошедший в среду в Румынии антиправительственный протест стал самым массовым за последние 25 лет. В центре Бухареста на манифестацию вышли 150 тысяч человек, еще столько протестовали в городах по всей Румынии.

Румыны вышли на протесты второй вечер подряд, поле того, как во вторник ночью правительство утвердило два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Главное требование протестующих – отставка правительства, сформированного Социал-демократической партией и ее союзника в лице Либерал-демократического альянса.

Основные международные партнеры Румынии – Бельгия, Канада, Франция, Германия, Голландия и США потребовали от румынских властей не допускать отхода от взятых на себя обязательств по борьбе коррупцией.

Накануне ночью, сразу после утверждения Ордонансов правительством, президент Клаус Йоханнис расценил действия правительства, как нападение на правовое государство. Как заявил Йоханнис, «правовое государство получило серьезный удар от противников юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией».

Известно, что новые нормы, установленные принятыми Ордонансами, позволят избежать уголовного наказания, в частности, лидеру правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, а также других десятков политиков.

Согласно новым положениям, не будет считаться уголовно наказуемым ущерб нанесенный чиновниками в размере менее 200 тысяч леев (50 тыс. леев).

Инициировавшая эти коррупционные решения правящая в Румынии Социал-демократическая партия является основным официальным партнером правящей в Молдове Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Кроме лоббистской деятельности в пользу Демпартии в европейских структурах, СДПР через правительственные структуры оказывает и необходимую финансовую поддержку правящего в Молдове режима.